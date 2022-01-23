Evde sıcak çikolata nasıl yapılır? Ev yapımı sıcak çikolata tarifi
Kolay sıcak çikolata tarifi | Soğuk günlerde içinizi ısıtacak leziz bir içecek hazırlamak istiyorsanız; sıcak çikolata hazırlayabilirsiniz. Peki, sıcak çikolata nasıl yapılır? Sıcak çikolata için hangi malzemeler gerekir? Tam ölçülü sıcak çikolata tarifi
İçinizi ısıtacak leziz bir tarif arıyorsanız; işte sıcak çikolata tarifi…
Ev yapımı sıcak çikolata tarifi
Malzemeler:
- 1,5 su bardağı süt
- 1,5 tatlı kaşığı şeker
- 1,5 tatlı kaşığı kakao
- 1,5 çay kaşığı nişasta
- 15 gram bitte çikolata
- 1 tatlı kaşığı vanilya
Evde sıcak çikolata nasıl yapılır?
Bir cezvenin içerisine kakao, şeker ve nişastayı koyup karıştırın.
Ardından cezveye sütü ilave edin.
Sütü kaynayana kadar sürekli karıştırın.
Süt kaynayınca çikolata ve vanilyayı ilave edin.
Bir taşım kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.
Servis aşamasında kupanın içerisine marshmallow ya da krema ekleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.