Evde sağlık hizmetinden yararlananların sayısı 1,5 milyonu aştı

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Türkiye genelinde 9 yılda 1 milyon 724 bin 6 hastaya evde sağlık hizmeti verildi.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, bazı hastalıkları nedeniyle sağlık hizmeti almaya ihtiyacı olan bireyler, muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden evlerinde yararlanabiliyor.

Evde sağlık hizmetleri, kimsesiz, engelli, yaşlı, felçli, yatağa bağımlı, kanserli, palyatif bakım gereken, hastaneden taburcu edilip idame tedavisi evde yapılacak hastalar ile kaza geçiren ve kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinim duyanlara veriliyor.



Ücretsiz olan evde sağlık hizmetinden yararlananların, ilaç yazdırmak için aile hekimlerine gitmelerine de gerek kalmıyor.

İhtiyaç duyanlar, Evde Sağlık Hizmetleri İletişim Merkezine "444 38 33" numaralı hat üzerinden ulaşılabiliyor. İletişim Merkezi, Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) entegre olarak hizmet veriyor, hasta başvurularını karşılıyor.

- Türkiye'de halen 519 bin 549 hastaya evde sağlık hizmeti sunuluyor

Bakanlık verilerine göre, 2011 ile Temmuz 2020 arasında 1 milyon 724 bin 6 kişi evde sağlık hizmetlerinden yararlandı. Türkiye'de halen 519 bin 549 hastaya evde sağlık hizmeti sunuluyor.

Evde sağlık hizmeti alanların büyük bir çoğunluğunu nörolojik hastalık grupları oluşturuyor. Yatağa bağımlı kas hastaları, kardiyovasküler, kronik-endokrin, hematolojik onkolojik, akciğer-solunum, ortopedi-travmatoloji ve psikiyatrik rahatsızlıkları bulunanlar da evde sağlık hizmetinden yararlanıyor. Yaş aralığına göre de evde sağlık hizmeti alanların çoğunluğunun 65 yaş ve üzeri kişiler olduğu görülüyor.

Evde sağlık hizmetleri 81 ilde, 86 Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinasyon Merkezi, 722 hastane, 147 Ağız Diş Sağlık Merkezi ve Hastanesi, 309 birinci basamak sağlık biriminde yürütülüyor.

Evde sağlık hizmetleri, 1225 hastane ekibi, 5 bin 683 personel ve 1672 araç ile sürdürülüyor. Bakanlık, bu yıl sonunda 450 bin takipli hastaya ulaşmayı hedefliyor.







