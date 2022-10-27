Evde pizza tarifi nasıl yapılır? Pizzaya yakışmayan malzemeler neler? İşte kolay pizza hamuru tarifi yapımı

En Temel Pizza Malzemeleri Nelerdir?

Ev usulü pizza ise mükemmel tadıyla yediden yetmişe herkesin seveceği lezzetler arasındadır. Hamuruyla ve bol malzemesiyle mükemmel tadı vardır.

Kendi damak zevkinize göre ayarlayabileceğiniz malzemelerle muhteşem bir pizza şöleni çekmeniz mümkün. Evde pizza yapmak isteyenler, pizza malzemeleri nelerdir diye merak etmektedir. Biz de sizin için pizza için malzeme olabilecek temel malzemeleri araştırdık. İşte, tüm detayları ile evde pizza malzemeleri nelerdir sorusunun cevabı…

Pizza Hamuru Malzemeleri

Pizza hamuru pizzanın en can alıcı noktalarından biridir. Bu sebeple tam ölçüsünde ve kıvamında hamur yapmak için temel malzemelerini iyi bilmeniz gerekir.

Evde Pizza Tarifi Nasıl Yapılır? İçin Malzemeler

5 su bardağı un

1 paket instant maya (ya da yarım paket yaş maya)

1 yemek kaşığı toz şeker

Yarım yemek kaşığı tuz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı ılık su

Sosu İçin;

2 su bardağı domates sosu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kuru fesleğen

1 çay kaşığı kekik

Üzeri İçin;

Mozzarella peyniri

Kaşar peyniri

Sucuk

Sosis

Domates kurusu

Mantar

Mısır

Pizza Tepsisi Ölçüsü: 40 cm

Evde Pizza Tarifi Nasıl Yapılır?

Unu yoğurma kabına alalım ve ortasını havuz şeklinde açalım.

Unun ortasına instant maya, şeker, tuz, zeytinyağı ve ılık suyu yavaş yavaş ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. İnstant maya yerine yarım paket yaş mayada kullanabilirsiniz.

Yumuşak kıvamlı ele yapışmayan bir hamur elde edelim.

Toparlanan hamurumuzun üzerini streç film örterek yaklaşık 30 dk kadar mayalanmaya bırakalım.

Mayalanan hamurun üzerini açalım ve un serptiğimiz tezgaha hamuru alalım.

Elimizle yine toparlayıp havasını aldıktan sonra 2 eşit parçaya bölelim. Eğer ince hamurlu pizza hazırlamak istiyorsanız aynı hamuru 3 parçaya da bölebilirsiniz.

Kestiğimiz parçayı beze haline getirerek un serptiğimiz tezgahta merdane yardımıyla açalım. Hafifçe un serperek merdaneye yapışmamasını sağlayabilirsiniz.

Açtığımız hamuru pizza tepsisine almadan önce boyutu uygun mu diye kontrol edelim.

Açtığımız hamuru unladığımız pizza tepsisine alalım ve elimizle etrafını düzeltelim.

Dilerseniz normal fırın tepsisine pişirme kağıdı sererek veya altına mısır unu serperek de hazırlayabilirsiniz.

Bir çatal yardımıyla hamurumuzun tüm yüzeyine delikler açalım böylelikle hamur pişerken kabarmayacaktır.

Pizza tepsisini önceden ısıttığımız 200° fırına sürerek hamurumuzu 10 dk pişirelim.

Hamurumuz pişerken pizzanın sosu için domates sosu, zeytinyağı, kuru fesleğen ve kekiği ekleyerek güzelce karıştıralım.

Yarı pişen hamurumuzu fırından alıp hazırladığımız sosu üzerine bolca sürelim. Kenarlarına doğruda güzelce sürersek kenarlarıda daha güzel kızaracaktır.

Domates sosunun üzerine bolca mozzarella peyniri rendesi veya kaşar peyniri rendesini yerleştirelim.

Üzerine tercihe göre dilimlenmiş sucuk, dilimlenmiş sosis, domates kurusu,dilimlenmiş mantar ve mısır tanelerini ekleyelim.

Son olarak pizzamızı tekrar fırına sürelim ve 200° fırında 20 dk daha pişmeye bırakalım.

Peynirleri güzel bir şekilde eriyen sucukları sosisleri gayet nefis bir şekilde pişen pizzamız servise hazır.

En kolay, en iyi pizza hamuru tarifiyle karşınızdayız. Bu basit lezzet şöleni kuşkusuz parmak ısırtan cinsten. Pizza hamuru nasıl yapılır, püf noktaları, pizza sosunun hazırlığı tarifimizde saklı.

Kolay Pizza hamuru nasıl yapılır?

Pizza Hamuru Tarifi Nasıl Yapılır?

Pizza hamuru hazırlamak için önce kuru maya ve şekeri bir karıştırma kabına alın.

Un ve tuzu geniş bir kaba alıp güzelce karıştırın. ...

Tahta bir kaşık yardımıyla karıştırmaya başlayın. ...

5-10 dakika kadar kabın içerisinde yoğurduktan sonra yapışmayan bir hamur elde edin

Püf noktaları

Pizza hamuru tarifinin püf noktasına dikkat etmek oldukça önemli. Pizzanın tabanına mısır unu serpebilir, mayalı hamurları bu şekilde açabilirsiniz. Ölçülü unu azar azar eklemeye dikkat edin. Ekmek unuyla yapılan pizza hamurunun daha gevrek olduğunu unutmayın. Bununla birlikte hamura konan suyun sıcak olmamasına ılık olmasına dikkat edin. Çok sıcak su kulllanmak mayayı öldürecektir.

Pizzaya en yakışan malzemeler: Pizza Üstü Malzemeleri

Kaşar peyniri.

Mozzarella peyniri.

Kırmızı biber.

Domates.

Zeytin.

Sucuk.

Mantar.

Sosis.

Pizzaya yakışmayan malzemeler neler?

Herkesin damak tadı aynı değil Dilediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz.

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