Evde pizza nasıl yapılır?

PİZZA HAMURUNUN MALZEMELERİ

5 su bardağı un

4 yemek kaşığı zeytin yağı

1 bardak ılık su

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz şeker

PİZZA HAMURUNUN YAPILIŞI

Önce ılık su ile mayayı karıştırıp 10-12 dakika bekletin.

Karışımı yoğurma kabına alıp un ekleyin ve ortası açıp tuzu kenarlara serpiştirin. Diğer kaptaki maya karışımızı havuza boşaltın ve üstüne zeytinyağını ekleyin. Hamuru yoğurmaya başlayın.Yoğurduğunuz hamuru top şekline getirip üst kısmına ve hamurun bulunduğu kabın iç yüzeyine yağ sürün. Hamurun bulunduğu kabın üzerini kapatın ve oda sıcalığında beklemeye bırakın. En az yarım saat sonra hamuru yağladığınız tepsiye yayın ve 1-2 kaşık domates salçası dökün ve sonrasında damak tadınıza uygun istediğiniz malzemeleri (rendelenmiş kaşar, mantar, zeytin, sucuk, biber, Mısır, domates, vb.) eşit şekilde pizzanın üstüne yayın.

Daha önceden 200 dereye ayarlanmış fırında pişirin.

Afiyet olsun.