Evde pirinç sabunu yapımı nasıl olur? Faydaları, nasıl uygulanır? Sabun alacaklar dikkat: Almayın bunu yapın

Pirinç Sabunu Faydaları Nelerdir?

Pirinç sabunu faydaları arasındacildi ölü derilerden arındırması ilk sırada yer alır. Pirinç sabununun diğer faydaları aşağıdaki gibidir.

Cildin rengini açar

Cilt lekelerini giderir

Yağlı ciltlerde oluşan tıkanmış gözenekleri temizler. Böylece sivilceleri azaltır ve önler.

Pirinç sabunu cildin renk tonunu eşitler. Cildin rengini açar.

Cilde parlak ve canlı bir görünüm kazandırır.

Özellikle yağlı ve karma ciltlerde oldukça etkilidir.

Cildin yanı sıra saç ve tırnakları da besleyerek parlatır.

Evde pirinç sabunu yapımı detayları aşağıdadır.

Evde Pirinç Sabunu Yapımı

Evde pirinç sabunu yapımı için gereken malzemeler aşağıdadır.

2 çorba kaşığı pirinç unu

1 çorba kaşığı gliserin

2 çorba kaşığı bebek sabunu

3 tane ceviz yaprağı

1 çay kaşığı doğal ceviz yağı

Evde Pirinç Sabunu Yapımı Nasıldır?

Evde pirinç sabunu yapımı için temizlenen ceviz yaprakları ve diğer malzemeler rondoya koyulur ve üzerine aldığı kadar su ilave edilir. Rondoda çekilen malzemeler bir tencerede on dakika boyunca kaynatılır. Soğuması beklenir ve sıvı sabun kabına alınır. Her gün sabah ve akşam olmak üzere kullanılabilir. Cilt maskesi olarak da kullanılabilir. Kısa bir süre sonra suyla temizlenir.

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