Siyah turpun faydaları nelerdir? Müthiş öve öve bitmiyor: Okuyanlar gözlerine inanamadı! Bakın onunla neler yapılıyor

Öksürük ve bağırsak sorunlarında katı meyve sıkacağında suyu çıkarılan turpun içilmesi de son derece faydalı sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır. A, C, K, B6 vitaminleri açsından zengin olan siyah turp kalsiyum, demir, bakır, fosfor, potasyum ve selenyum içermektedir.

Lifler açısından da zengin bir yapıya sahip olan turpların düzenli olarak tüketilmesi önerilmektedir. Lifli ürünlerin tümünde olduğu gibi turpta sindirim açısından son derece önemli bir sebzedir. İçerisindeki demir kan hücrelerinin sağlıklı olmasını sağlarken, beynin fonksiyonlarını istediği şekilde yapmasına da imkân tanımaktadır.

Öksürüğe karşı oldukça etkili olan turp suyu bal ve zencefil ile karıştırılarak içirildiğinde öksürük kesici etki göstermektedir. Bünyeyi hastalıklardan korumak için etkili bir antioksidan görevi gören turp, kalp sağlığı üzerinde de etkilidir.

Saç, cilt ve tırnak bakımı için turpun mucizesinden yararlanabilirsiniz. Bağırsak hareketlerini artıran diğer besinlerde de olduğu gibi, kilo vermek isteyenlerin diyet listesinde tüm turp çeşitleri yer almaktadır. Mevcut böbrek taşlarının düşürülmesi ve bir daha taş oluşmaması için turp yemeye özen göstermelisiniz.

Bol miktarda protein içeren siyah turp kemik ve kas sağlığının etkili bir şekilde korunmasını da sağlamaktadır. Siyah turpun faydalarından yararlanarak daha sağlıklı ve parlak görünen saçlara sahip olabilirsiniz.

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