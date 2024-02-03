Evde peynir: Mayalı, mayasız, yoğurt ve sirke ile ev yapımı bile üretilebilir! Temel gaye: Velililer için küçük miniklere jest

Kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı peynir, börek, açma, salata gibi pek çok tarife lezzet katıyor. Marketler çeşitleri bulunan peyniri evinizde de katkısız olarak yapabilirsiniz. Peki evde peynir nasıl yapılır? İşte mayalı, mayasız, yoğurt ve sirke ile ev yapımı peynir tarifi...

Peynir kahvaltı başta olmak üzere pek çok tarife lezzet katıyor. Kalsiyum deposu peyniri hazır almak yerine evinizde de yapabilirsiniz. Peynir yapımında maya oldukça önemli. Fakat mayanız yoksa sirke, limon veya peynir altı suyu yardımcınız olabilir.

MAYALI PEYNİR TARİFİ

MALZEMELER:

6 kilogram süt

1,5 çay kaşığı peynir mayası

2 yemek kaşığı kaya tuzu

MAYALI PEYNİR NASIL YAPILIR?

Sütü derin bir tencerede kısık ateşte kaynatın. Kaynadıktan sonra ocak alıp sıcaklığı 36-37 dereceye gelene kadar bekletin. İstenen ısıya ulaşınca peynir mayası ilave edin ve tahta kaşık yardımıyla karıştırın ve tencerenin kapağını kapatıp temiz bir bezle sarın.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mayalanma işlemi için oda sıcaklığında 1,5 saat bekletin. Daha sonra süt, koyu bir kıvam aldıysa mayalanmış demektir. Kıvam testini yaptıkan sonra bıçağın ucuyla hafif çizikler atıp 1 saat bekletin. Peynirleri bir tülbente alın ve fazla suyunun süzülmesi için birkaç saat bekletin. Suyunu süzdükten sonra peyniri hafifçe yoğurun ve ağır kapların arasına yeleştirip birkaç saat daha bekletin.

Derin bir kaba tuzlu suyu ekleyin ve peynirleri büyük parçalara bölüp tuzlu suya ekleyin. Kapağını kapatıp buzdolabında 3 saat bekletin. Daha sonra tuzlu sudan çıkarıp servis edebilirsiniz.

MAYASIZ PEYNİR NASIL YAPILIR? SİRKE İLE PEYNİR YAPIMI

MALZEMELER:

2 kilogram süt

Yarım çay bardağı sirke

1 tatlı kaşığı kaya tuzu

MAYASIZ PEYNİR NASIL YAPILIR?

Sütü kaynatın. Elinizle kontrol edip çok az yakacak ısıya gelmedi için bekletin. Ardından sirke ilave edin. Süt kesilmeye ve rengi de yeşile dönecektir. Daha sonra tencereyi bir bez ile sarın ve 15 dakika kadar bekletin. Ardından kesilen sütü kevgirle toplayınve bez bir torbaya alın.

Kevgiri tencereye yerleşirin ve bez torbayı üzerine koyun. Bez torbanın üzerine de bir ağırlık koyun ve 5 saat kadar bekletin. Peyniriziniz hazır! Kaya tuzunu ekleyip buzdolabına alabilirsiniz.

YOĞURT İLE PEYNİR YAPIMI (ÇÖKELEK PEYNİR TARİFİ)

MALZEMELER:

6 kilogram ev yapımı yoğurt

Tuz

Birkaç damla limon suyu ya da limon tuzu

YOĞURT İLE PEYNİR NASIL YAPILIR?

Çökelek diğer peynirlerin aksine sütle değil yoğurtla yapılır. Tabii burada da yoğurdunuzun doğal ev yapımı olmasına dikkat etmelisiniz. Yoğurdun kıvamı çok koyuysa sulandırmanızda fayda var.

Yoğurdu tencereye alıp ocakta kaynatın. İçine tuz ve limon suyunu da ekleyip 2-3 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın.

Soğumasını beklediğiniz yoğurdun fazla suyunu bir süzgeçle süzün. Çökeleğiniz hazır.

Çökeleği hemen tüketecekseniz buzdolabına, uzun süre kullanacaksanız derin dondurucuya kaldırın.