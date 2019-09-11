Evde oyun hamuru nasıl yapılır? | Evde oyun hamuru tarifi

Hamur oyunları çocukların hayal dünyasını geliştirerek, el becerileri kazanmasını sağlayan önemli bir araçtır. Oyun hamuru ile eğlenceli anlar geçiren çocuklar aynı zamanda zihinsel olarak geliştirici aktivitelerde bulunmuş oluyor. Peki, evde oyun hamuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

Malzemeler

1 su bardağı un

1/4 tuz1 su bardağı su

1 yemek kaşığı tartar kremi ya da elma sirkesi

1 yemek kaşığı sıvıyağ

Gıda boyası

Evde oyun hamuru nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırın. Kısık ateşte hamur toplanıncaya kadar karıştırmaya devam edin. Daha sonra soğumaya bırakın. Elde ettiğiniz hamuru plastik veya cam bir kabın içerisinde kurumaması için ağzı kapalı bir şekilde muhafaza edin.