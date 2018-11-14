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Evde organik yara bandı yapımı

Evde birçok doğal yiyecek temizlik malzemesi yapıldığını duymuşsunuzdur. Peki evde kendi yara bandınızı da yapabileceğinizi duydunuz mu? İşte evde yapılacak organik yara bandı…

14 Kasım 2018 Çarşamba 19:18
Evde organik yara bandı yapımı

Yumurta akı bilinen en önemli saf protein kaynaklarından birisi. Vücudumuzun en önemli yapıtaşıdır aslında bilimsel olarakta. Hücrelerin dokuların da yüzde 80/90’nı proteinden oluşur.

Vücudumuzun herhangi bir yerinde yaralanma, kesik, vücudun kendini yenilemesi gerektiği durumlarda ise protein ihtiyacı maksimum seviyeye çıkar. Bu yüzden bilim adamları protein ve protein ihtiyaçları konusunda sık sık araştırmalar yapıp bilimsel makaleler yayınlarlar.

İnternette dolaşırken gördüğüm bir yabancı kaynaklı makale ise benim ilgimi çekti. Elinizde, yüzünüzde meydana gelen sıyrıklarda, küçük yaralanmalarda yumurta zarını kullanıldığını gördüm. Yumurta zarının saf protein olduğu ve emiliminin hızla gerçekleştiği bu yüzden organik yara bandı olarak kullanılabileceğini okudum.

Yumurta akının da yanık tedavilerinde ve bu tip yaralanmalarda kullanıldığını biliyordum. Birde cilt maskelerinde iddia edilen açıklamaları okuduğumda (yumurta akı maskesi) biraz daha ikna oldum.

Yumurta akı ve zarı tamamen doğal. Özellikle küçük sıyrıklar ve yaralanmalar için yumurta akı biraz itici gelebilir ama yumurta kabuğu zarı ile tampon yapıp üzeri sarılarak denemekte fayda var. Evinizde ilk yardım dolabınız ve malzemelerin yoksa küçük yaralanmalarda yumurta kabuğu zarını kullanabilirsiniz..

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 19:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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