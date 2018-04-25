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Evde milkshake nasıl yapılır?

Yaz sıcaklarının serinletici içeceklerinden biri olan milkshake'i evde denemek ister misiniz? İşte sizlere birbirinden güzel milkshake tarifleri...

25 Nisan 2018 Çarşamba 14:52
Evde milkshake nasıl yapılır?

Meyveli hafif bir içecek olan milkshake özellikle son yıllarda pek çok kafede servis edilmeye başlandı. Gençler arasında büyük beğeni toplayan milksake'i evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz.

ÇİLEKLİ MİLKSHAKE

Malzemeler:

3 top vanilyalı dondurma
Bir su bardağı süt
Yarım su bardağı çilekli yoğurt
Buz parçaları

Yapılışı:

Süt, çilek ve buz parçalarını bir kabın içinde karıştırın. Dondurmaları bardağın içine atın ve üzerine karışımı ekleyin. Daha sonra servis edin.

KAHVELİ MİLKSHAKE

Malzemeler:

Yarım kilo süt
6 adet buz küpü
2 top vanilyalı dondurma
2 top çikolatalı dondurma
Bir yemek kaşığı kahve
Bir yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

Dondurmaları, pudra şekerini,kahve ve sütün yarısını blenderdan geçirin. Bu karışımı bardaklara bölüştürün. Daha sonra kalan sütü de bardakların içine koyun. Buzu ekleyerek servis edin.

ÇİKOLATALI MİLKSHAKE

Malzemeler:

1 su bardağı süt
Bir kepçe çikolatalı dondurma
Bir yemek kaşığı kakao
Buz parçaları

Yapılışı:

Süt ve kakaoyu çırpalım. Bardağa dondurmayı koyalım ve üzerine kakaolu sütü boşaltalım. Son olarak buz parçalarını ekleyelim ve servis edelim.

Afiyet olsun...

 

yasemin.com

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 14:52
  1. çikolata
  2. kahve
  3. milkshake
  4. ev yapımı içeçek

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