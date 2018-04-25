Evde milkshake nasıl yapılır?

Meyveli hafif bir içecek olan milkshake özellikle son yıllarda pek çok kafede servis edilmeye başlandı. Gençler arasında büyük beğeni toplayan milksake'i evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz.

ÇİLEKLİ MİLKSHAKE

Malzemeler:

3 top vanilyalı dondurma

Bir su bardağı süt

Yarım su bardağı çilekli yoğurt

Buz parçaları

Yapılışı:

Süt, çilek ve buz parçalarını bir kabın içinde karıştırın. Dondurmaları bardağın içine atın ve üzerine karışımı ekleyin. Daha sonra servis edin.

KAHVELİ MİLKSHAKE

Malzemeler:

Yarım kilo süt

6 adet buz küpü

2 top vanilyalı dondurma

2 top çikolatalı dondurma

Bir yemek kaşığı kahve

Bir yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

Dondurmaları, pudra şekerini,kahve ve sütün yarısını blenderdan geçirin. Bu karışımı bardaklara bölüştürün. Daha sonra kalan sütü de bardakların içine koyun. Buzu ekleyerek servis edin.

ÇİKOLATALI MİLKSHAKE

Malzemeler:

1 su bardağı süt

Bir kepçe çikolatalı dondurma

Bir yemek kaşığı kakao

Buz parçaları

Yapılışı:

Süt ve kakaoyu çırpalım. Bardağa dondurmayı koyalım ve üzerine kakaolu sütü boşaltalım. Son olarak buz parçalarını ekleyelim ve servis edelim.

Afiyet olsun...

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