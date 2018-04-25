Evde milkshake nasıl yapılır?
Yaz sıcaklarının serinletici içeceklerinden biri olan milkshake'i evde denemek ister misiniz? İşte sizlere birbirinden güzel milkshake tarifleri...25 Nisan 2018 Çarşamba 14:52
Meyveli hafif bir içecek olan milkshake özellikle son yıllarda pek çok kafede servis edilmeye başlandı. Gençler arasında büyük beğeni toplayan milksake'i evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz.
ÇİLEKLİ MİLKSHAKE
Malzemeler:
3 top vanilyalı dondurma
Bir su bardağı süt
Yarım su bardağı çilekli yoğurt
Buz parçaları
Yapılışı:
Süt, çilek ve buz parçalarını bir kabın içinde karıştırın. Dondurmaları bardağın içine atın ve üzerine karışımı ekleyin. Daha sonra servis edin.
KAHVELİ MİLKSHAKE
Malzemeler:
Yarım kilo süt
6 adet buz küpü
2 top vanilyalı dondurma
2 top çikolatalı dondurma
Bir yemek kaşığı kahve
Bir yemek kaşığı pudra şekeri
Yapılışı:
Dondurmaları, pudra şekerini,kahve ve sütün yarısını blenderdan geçirin. Bu karışımı bardaklara bölüştürün. Daha sonra kalan sütü de bardakların içine koyun. Buzu ekleyerek servis edin.
ÇİKOLATALI MİLKSHAKE
Malzemeler:
1 su bardağı süt
Bir kepçe çikolatalı dondurma
Bir yemek kaşığı kakao
Buz parçaları
Yapılışı:
Süt ve kakaoyu çırpalım. Bardağa dondurmayı koyalım ve üzerine kakaolu sütü boşaltalım. Son olarak buz parçalarını ekleyelim ve servis edelim.
Afiyet olsun...
yasemin.com
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