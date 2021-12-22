Limon Ağacı yetiştirmek istiyorsunuz fakat uygun bir bahçeniz yok ve büyütmüyorsanız üzülmeyin. Evinizde limon ağacı yetiştirebilirsiniz.

Evde limon ağacı nasıl yetiştirilir?

Çekirdekten filizlendirmek için dikkat etmeniz gereken en önemli nokta organik bir limon çekirdeği olmasından emin olmanız.

Limonu dört parçaya bölerek işe başlayın. İçindeki çekirdekleri ayıklayın. Kırık olanları bir kenara ayırın. Ardından bütün haldeki çekirdeklerin üzerinde bulunan zarlı kısmı ayırın. Fakat çekirdeğe zarar vermemeye dikkat edin.

Bir havlu kağıdı güzelce ıslatın. Limon çekirdeklerini de ıslattığınız havlu kağıdına dizin. Daha sonra güzelce kapatıp bir sprey şişe yardımıyla tekrar ıslatın. İçine çekirdekleri yerleştirdiğiniz havlu kağıdını bir buzdolabı poşetine yerleştirin ve ağzını hava almayacak şekilde sıkıca kapatın.

Buzdolabı poşetini en az 10-15 gün boyunca karanlık bir ortamda bekletin. Bu süre sonunda kağıt havluyu poşetten çıkarın. Çekirdeklerin filizlendiğini görebilirsiniz.

Boş bir pet şişeyi ikiye ayırın ve alt kısmının tabanına delikler açıp toprak ekleyin. Filizlenen limon çekirdeklerini de filizlenen kısımları toprağa gelecek şekilde yerleştirin. Ardından toprağı sulayın. Güneş alan bir yere koyun. Birkaç hafta içinde büyüdüğünü görebilirsiniz.

Limon çekirdeklerinin bazıları filizlenmeyebilir. Bu nedenle bu işlemi gerçekleştirirken birden fazla çekirdekle denemenizi öneririz. Toprağını nemsiz bırakmamaya çalışın. Toprak olarak herhangi bir saksı toprağı kullanabilirsiniz. Organik gübre gibi destekleyiciler kullanabilirsiniz. Yine çok sert toprak tercih etmemeye çalışın. Torflu ya da geçirgen özelliği yüksek toprak tercih edebilirsiniz.

Yaz döneminde akşam serinliğinde sulama yapmanız bitkinin gelişimi için etkilidir. Kış döneminde soğuktan korumak için iç mekanda güneş alabileceği bir konumda bakım sağlanmalıdır.

Fideler belli bir büyüklüğe geldikten sonra ve odunsu bir gövdeye sahip olduktan sonra sağlıklı bir limon ağacından aşılama yöntemi uygulanması gerekir.

Limon ağacı ne zaman budanır?

Limon ağacı budamasını, kuru alma ve uç alma işlemlerini zamanında yapmalıyız. Küt diken limonlarda budama temmuz, ağustos ve eylül aylarında yapılması önemlidir.