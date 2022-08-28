Evde köpek beslemeden önce bilinmesi gerekenler | Evde köpek beslemek: Evde köpek bakımı zorlukları

Uzman Psikolog Yıldız Burkovik, evde hayvan besleme konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

SOKAĞA ATMAK ÇOCUKLARI YIKAR

''Aldığınız hayvanı sokağa atmadan önce iyi düşünün! Heyecanla eve bir hayvan alınıyor. Eve alışıyor, aileden biri oluyor. Besleyememek ya da ilgilenememekten dolayı fikirler değişiyor ve onu sokağa terk ediyorlar. Peki sonra ne oluyor? Eğer çocuk böyle bir davranışa tanık oluyor ve kendini o hayvanla özdeşleştiriyorsa ‘neden sevdiğim bir şey atılıyor, demek ki hayvanlar atılabiliyor’ diye düşünüyor. Ve bu durumun bir gün kendi başına da gelebileceği kaygısına kapılabiliyor''

Evde köpek beslemek zor mu? Evde köpek beslerken nelere dikkat edilmeli? İşte cevaplar...

Evinizde bir köpeğe yer açmak istiyorsanız yeni bir düzen oluşturmanız gerekiyor. Çünkü artık kendiniz dışında ihtiyaçlarını gözetmeniz gereken bir canlı hayatınıza dahil olacak demektir.

Uzman Psikolog Yıldız Burkovik, evde hayvan beslemenin insanda terapi etkisi yarattığını söyledi.

KÖPEĞİN TÜM SORUMLULUĞU VAR

Köpeğinizin tüm bakımı size bağlı olacaktır. Temizliği, tırnak bakımı, rutin veteriner kontrolleri, beslenme düzeni, aşılama süreçleri ve elbette tuvalet eğitimi olmak üzere alması her şey sizin sorumluluğunuzdadır.

ALACAĞINIZ KÖPEĞİN CİNSİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUN

Öncelikle ne cins bir köpek istediğinize karar vermelisiniz ve bu cins ile ilgili bilgi edinmeye başlamalısınız. Çünkü kimi köpekler daha uysal ve sevecen iken bazıları ise çok hareketli veya saldırgan olabilir. Köpek sahiplenmeden önce bilgi sahibi olursanız hem ona nasıl davranmanız gerektiğini öğrenir hem de köpeğin ev hayatına çok daha kolay adapte olmasını sağlarsınız.

EĞİTİM SÜRECİNDE SABIRLI OLUN

Evde köpek beslemek gibi bir fikriniz var ise eğitim verme sürecinde sabırlı davranmalısınız. Özellikle beslenme ve tuvalet eğitimleri ileriki yaşlarda problem yaşamamanız adına oldukça kritik önem taşıyor.

ONA ÖZEL YAŞAM ALANI OLUŞTURUN

Evde köpek beslemeye karar verdiyseniz ona özel bir alan yaratmanın da ne kadar önemli olduğunun farkında olmalısınız. Yaşam alanınızda oluşturacağınız yeni düzen köpeğinizin kendi sınırlarının farkına varmasını sağlar. Hangi alanların ona ait olduğunu bilir ve siz evde yokken de sınırlarını ihlal etmez.

ZARARLI EŞYA VE ALETLERİ KALDIRIN

Evde köpek beslemek istiyorsanız ona zarar verecek eşyaların yerini değiştirmeli ve erişemeyeceği yerlere saklayarak bu eşyaları köpeğinizden uzak tutmalısınız. Elektrik kabloları, kimyasallar ve kesici aletler köpeğinizden uzak tutmanız gerekenler arasında...

Eğer daha önce hiç köpek beslemediyseniz veya bu konuda yeteri kadar tecrübeniz yoksa boş vakitlerinizde köpek bakımı hakkında kitaplar okuyabilirsiniz. Böylece başınıza gelen olumsuz durumlarda daha bilinçli davranabilirsiniz.