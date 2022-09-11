Evde kolay, gerçek lokum tarifi nasıl yapılır? Sade, sütlü lokum, mandalinalı lokum, güllü lokum ve Türk lokum tarifleri

Gerçek lokum nasıl yapılır?

Lokum Tarifi için Malzemeler

2 adet yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı tuz,

toz şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

Yaklaşık 1,5 su bardağı un

Kızartmak için;2 su bardağı sıvı yağ

Kolay Lokum Tarifi Hazırlanışı

Hamuru hazırlamak için; oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları derin ve geniş bir kaba koyun. Yoğurt, karbonat, tuz ve şekeri katın. Limon suyunu ekleyip bir taraftan tel çırpıcıyla çırparken, bir taraftan da unu eklemeye başlayın. Koyu boza kıvamındaki akıcı hamuru oda sıcaklığında 15 dakika kadar bekletin. Sıvı yağı dar bir tencereye koyup orta ısılı ateşte kızdırın. Ocağın altını biraz kısın. Tatlı kaşığını dinlenen hamura batırmadan önce kızgın yağa batırın. Hamuru kaşıkla alıp yakın mesafeden kızgın yağa yakın mesafeden aktarın. Böylece hamur kaşığa yapışmayacaktır. Hamurun tamamını, her seferinde kaşığı kızgın yağa batırarak aynı şekilde kızartın. İsterseniz bu işlemi iki kaşıkla yapabilir, birini diğerini sıyırmak için kullanabilirsiniz. El kevgiriyle hamuru ters çevirip arkasını kızartın. Hamur piştikçe genişleyip kabaracaktır. Kızaran hamurları süzerek tencereden alın.

İsterseniz hamura daha fazla un ekleyip katı bir hamur yapabilir, yarım santim kalınlığında açabilirsiniz. Açtığınız hamurdan 5 x 7 santimlk parçalar keserek kızartın. Bu şekilde de lokumlar hazırlayabilirsiniz. Reçel, zeytin ve peynirle servise sunabilirsiniz. Hem tatlı, hem de tuzlu olarak yiyebilirsiniz. Afiyet olsun...

Sütlü Lokum Tarifi İçin Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı şeker

1 su bardağı un

125 gram tereyağ veya margarin

1 paket krem şanti sade veya kakao fark etmez

Bolca hindistan cevizi

Sütlü Lokum Tarifi Nasıl Yapılır?

Süt, şeker ve unu tencereye alıp karıştırıyoruz, bütün malzemeler iyice karışınca ocağa alıp sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Bir yandan da dikdörtgen borcamın alt katmanına bolca bir taban olacak şekilde hindistan cevizini döküyoruz yayarak. Muhallebi kıvam almaya başlayınca margarini içine koyup ceylan gözü dediğimiz tabiri olmaya başlayınca ocaktan alıp hindistan cevizine buladığımız tepsiye dikkatli bir şekilde döküyoruz, (yavaş dökmeniz gerekir ki hindistan cevizi kaymasın) sonra biraz ılımaya durunca dolaba koyuyoruz dolapta yarım saat kadar dinlenmesi yeterli olacaktır.

Sonra krem şantiyi hazırlayıp muhallebimizin üzerine krem şantiyi yayıyoruz. Ve son olarak iki parmak genişliğinde şeritler kesip o şeritleri de 5 cm civarında küçültüyoruz sonra sarmaya başlıyoruz.

Gül Lokumu Tarifi İçin Malzemeler

4 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su (bir su bardağı bardağı nişastayı açmak için kullanılacak )

1 çay kaşığı limon tuzu

1 su bardağı nişasta

Yarım kahve fincanı gül suyu

Çay kaşığının ucuyla gıda boyası

Gül Lokumu Tarifi Nasıl Yapılır?

Altı kalın çelik tencereye toz şeker, 3 su bardağı su ve limon tuzunu koyalım.

Bir karıştırıp şeker kendini bıraksın ocağa alın.

Şerbetin kaynadığını görür görmez.

1 su bardağı nişasta ve 1 su bardağı su ile açalım.

Kaynayan şerbetin içine dökelim burası çok önemli arkadaşlar, kalın dayanıklı bir çırpma teli ile hiç ara vermeden 35 -40 dakika pişirelim.

Ocağın altını kısalım hemen buhar olmasın.

Pişirme süresi uzun olması hemen buhar olmaması için.

Az pişerse muhallebi gibi olur.

35 -40 dakika sonra ocaktan alalım.

Yarım kahve fincanı gül suyu ile bir çay kaşığının ucuyla gıda boyası koyalım 3-4 dakika çırpalım.

Küçük dik dörtgen borcama yağlı kağıt koyup üzerine sıvı yağ sürün ve lokumu döküp kenarlarını düzenleyin.

10 dakika bekletip üzerine nişasta koyup, soğuduktan sonra buzdolabına koyup 3 saat dinlendirin.

3 saat sonunda lokumun kalınlığına göre şerit şerit kesip daha sonra kare halinde kesip nişastaya bulayın. Afiyet olsun

Herkesin severek tükettiği mandalina ile kışa yakışır bir tatlı yaptık. Geleneksel lezzetimiz lokumu mandalina ile birleştirdik ve yemeye doyamadık. Siz de mandalinalı lokum tarifini öğrenmek istiyorsanız lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçiyoruz...

MANDALİNALI LOKUM TARİFİ

Malzemeler:

1,5 su bardağı mandalina suyu

Bir tatlı kaşığı tereyağı

1/2 su bardağı toz şeker

Bir tatlı kaşığı limon suyu

Üzeri için Hindistan cevizi

2 yemek kaşığı nişasta

Mandalina lokum tarifi nasıl yapılır?

Orta boyutta bir tencerenin içine mandalina suyunu koyun. Mandalina suyu taze sıkılmış olmalı.

Şeker ve nişastayı da suya ilave edin ve karıştırıp kaynamaya bırakın.

Karışım kaynadıktan sonra tereyağını da ilave edin ve bir taşım daha kaynatın.

Mandalina suyu kıvam alınca ocaktan indirin.

Düz bir borcamı ıslatın ve hazırladığınız lokumu borcama dökün. Oda sıcaklığında 1,5 2 saat kadar bekletin, ardından buzdolabına alın.

Bir gece boyunca dolapta beklettikten sonra lokumu dilediğiniz gibi kesin ve Hindistan cevizine bulayın. Afiyet olsun...