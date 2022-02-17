Evde el kremi nasıl yapılır? 3 malzemeyle kuru ciltliler için ev yapımı el kremi tarifi

Soğuk havalarda cildinizi nemlendirmek için kullandığınız el kremlerini evde hazırlamak çok kolay. Önemli olan cildinize en uygun tarifi bulup, o tarifi uygulamak. İşte cildinize iyi gelebilecek el kremi tarifleri

Kakao yağı ile el kremi tarifi:

Malzemeler

1 yemek kaşığı kakao yağı

1 orta boy portakal suyu

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı E vitamini yağı

Evde el kremi nasıl yapılır?

Derin bir tencere içerisine su koyun ve su dolu tencerenin içine cam kase yerleştirin. Cam kase içine portakal suyu – kakao yağı – E vitamini yağı – zeytin yağı ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Malzemeler tamamen eriyip karıştıktan sonra ocaktan alın ve dilediğiniz bir kaba boşaltın. Ardından soğuduktan sonra evde doğal el kremi hazır olacaktır.

Evde nasıl krem yapabilirim?

Yapılışı: Balmumu, Hindistan cevizi yağı ve gül suyunu, benmari usulü eritin. Ocaktan aldığınızda içine E vitaminini, gül yağını ve kayısı çekirdeği yağını ekleyip karıştırın. Uygun bir kaba koyup soğumaya bırakın. Katılaştığında kreminiz kullanıma hazırdır.

Grserinli el kremi

Tencerenin içerisine su koyun ve cam kaseyi tencerenin içine yerleştirin. Cam kaseye 1 yemek kaşığı gliserini ekleyin ve eriyene kadar kaynatın. Gliserini erittikten sonra zeytinyağı ve limon suyunu ekleyin. Karışım hazırlandıktan sonra cam kavanoza dökün ve soğumaya bırakın. Doğal krem kullanıma hazır.

Vazelinli el kremi

Malzemeler:

2 tatlı kaşığı vazelin

1 limonun yarısı

1 çay kaşığı zeytinyağı

Vazelinli el kremi nasıl yapılır?

Bir tencerenin içerisinde kaynayan suyun üzerine bir kap koyun. Bunun içerisine vazelin koyun ve eriyene kadar bekletin. Eriyen vazelini kaptan çıkarın ve içerisine zeytin yağı ile yarım limonun suyunu sıkıp iyice karıştırın. Hazırladığınız karışımı bir kutu ya da küçük bir kavanozun içerisine aktarın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra doğal el kreminiz hazır.