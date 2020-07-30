Evde kolay burma baklava nasıl yapılır? burma baklava tarifi, malzemeleri
Evde kolay burma baklava nasıl yapılır? burma baklava tarifi, malzemeleri bayram arefesinde merak ediliyor. Arefe günü bayram için hem maddi hem manevi hazırlıklar yapılıyor. Evde bayram için baklava yapımında tercih edilecek güzel bir seçenek de burma baklava tarifi. Peki, burma baklava en kolay nasıl yapılır? Burma baklavası tarifi ve detayları haberimizde...
Şerbetiyle kulaklara gelen çıtır sesiyle iştahları kabartan leziz aromasıyla tatlı krizlerini doruk noktasında doyuracaktır. Hamurunuzu kendiniz yapıp içerisine istediğiniz gibi doldurmak için oklavanızı elinize alıp hamuru açmaya başlayabilirsiniz.
Burma baklava için malzemeler
Hamuru için:
2 yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı ılık süt
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
1 çorba kaşığı sirke
2 çorba kaşığı yoğurt
Aldığı kadar un
İçi için:
Yarım kilo ceviz veya fındık
Açmak için:
Nişasta
Üzeri için:
250 gr tereyağı
Şerbet için:
4 su bardağı şeker
5 su bardağı su
Biraz limon
Burma baklava nasıl yapılır?
Hamuru yoğurup yarım saat kadar dinlendirin.
Eşit büyüklükte bezelere ayırın. İstediğiniz büyüklükte açın.
Bir yufkayı tamamen açtıktan sonra içerisine cevizi serpin.
Ardından yufkayı ortadan ikiye kesin. Oklavaya yufkayı sarın, yufkaları iki ucundan büzerek oklavadan çıkartın. Oklavadan çıkarttığınız yufkaları istediğiniz boyutta keserek yağlı kâğıt serili tepsiye veya yağlanmış tepsiye koyun.
Tepsiniz dolana kadar işlemi tekrar edin.
Üzerinde eritmiş olduğunuz tereyağını gezdirip ısıttığımız fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
Şerbeti 10 dakika kaynatıp limon suyunu ekledikten sonra 10 dakika daha kaynatın. Tatlı ılık şerbet sıcakken tatlıya döküp servis edebilirisiniz. Afiyet olsun.
Burma baklava yapımının püf noktaları nedir?
Hamur yoğururken unu kontrollü eklemelisiniz, Ele yapışmayan bir hamur elde edince hamur oldu demektir.
Yoğurulan hamurun üzerine nemli bir bez örterek dinlendirmelisiniz.
Hamuru açacağınız zemine nişasta serpmelisiniz. Daha kolay açılacaktır.
Tatlıyı arada sırada kontrol ederek pişirmeyi unutmayın.