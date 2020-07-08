Evde klima bakımı nasıl yapılır? Klima temizliği nasıl yapılır

Basit klima temizliği nasıl yapılır? Sıcak yaz günlerinde klimanın altında serinlemek isteyenler ise klima temizliği yapmak için araştırmalara başladı. Klima nasıl temizlenir, neyle temizlenir, klima temizliği nasıl yapılır, klima bakımı nasıl yapılır? gibi sorulara yanıt aranıyor. Klimalar ısınma ve soğutma amaçlı her mevsim kullanılabilmekte. Ancak kullanım sıklığına bağlı olarak 6 ay ila 1 yıl içerisinde kullanıcılar kokudan şikâyetçi olmaktalar. Eğer klimaların temizliğine dikkat edilmezse kişilerin sağlığını ciddi dereceğe tehdit etmekte.

Klima nasıl kullanılır?

Uzun süre kullanılmamış bir klimanın ilk defa kullanılacaksa açıldıktan sonraki ilk 10- 15 dakikalık zaman diliminde mutlaka camların ve kapıların açılarak havalandırma işleminin yapılması gerekir. Bu işlemden sonra camı ve kapıyı kapatarak klimayı çalıştırabiliriz. Aynı şey arabalarımız için de geçerli. Arabaya bindikten sonra klimayı açtığımızda ilk 10 dakika kadar mutlaka camların açık olması, klimanın ilk havasının dışarı verilmesi gerekiyor.

Klimalarınızı kullandığınız zamanlarda 2 haftada bir temizlemek için bu filtreyi temizlemeniz ve klima kullanım talimatlarına uymanız yeterli olacaktır. Klima filtrelerinin basitçe ev ortamında temizlenmesi için sırasıyla şu yollar izlenmelidir;

Klimanızın kullanma talimatlarında belirtildiği şekilde kapağını açıp ön filtresine erişiniz. Filtreyi dikkatlice yerinden çıkararak küvetinizde veya lavabonuzda su ile nazikçe yıkayınız. Kullandığınız suyun soğuk olması gerekmekte ve herhangi bir deterjan ya da temizlik maddesi kullanımı gerektirmemektedir. Nazikçe temizlediğiniz klima filtrenizi uygun ortamda bilhassa güneşte kurutabilirsiniz.

İhtiyaç duyarsanız filtrenin ardında açılan klima bölgesini elektrikli süpürgenizi orta şiddette çalıştırarak fırça ağzı ile sert hamleler yapmaksızın süpürebilirsiniz. Kuruyan filtreyi yine kullanma talimatına uygun olarak yerine takıp klimanızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Klima bakımı nasıl yapılır?

Hava Filtresinin Temizlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar ( Kullanıcı )

Musluk altına tutularak yıkanır.

Elektrik süpürgesiyle temizlenebilir.

Sıcak su ile yıkamak gerekirse su sıcaklığı 50 °C üzerine çıkarılmamalıdır.

Çitilenmemelidir.

Güneşte kurutulmamalıdır.

Asılarak kurutulmamalıdır.

Klima kesinlikle filtresiz çalıştırılmamalıdır.

Peryodik Bakımda Yapılması Gerekenler ( Yetkili Servis )

Evaparatör ve kondaserin özel ısı eşanjör deterjanı ve basınçlı hava veya su ile temizliği.

R-22 gazının yüksek ve alçak basınç değerinin kontrolü.

Elektrik tesisatı, V otamat, Voltaj – akım değerlerinin kontrolü.

Tüm soket bağlantılarının kontrolü.

Drenaj tavası ve hattının temizliği.

Tüm fan pervanelerinin temizliği.

Duyu ile ses kontrolü.

Estetik görüntü kontrolü.

Eksik gaz şarjı.

İç ünite (evaporatör) kimyasal ilaçlarla yıkanmalıdır

İç ünite fan kanatçıkları mutlaka çok iyi şekilde temizlenmelidir.

İç ünite filtresi çok iyi temizlenmelidir.