Evde kendi cifinizi yapmak mümkün

Krem temizleyiciler fayans, lavabo ve küvet temizliğinde sıklıkla kullanılan temizleme malzemeleridir. Hemen hemen pek çok kişinin evinden eksik etmediği krem temizleyiciyi evinizde çok kolay bir yöntemle yapabilirsiniz.

İŞTE SİZLERE KİMYASAL İÇERMEYEN KREM TEMİZLEYİCİ TARİFİ

MALZEMELER:

Bir su bardağı karbonat

2 yemek kaşığı arap sabunu

10 damla lavanta yağı

YAPILIŞI:

Karbonatı derin bir kabın içine dökün.

Daha sonra arap sabununu karbonatın içine ekleyerek karıştırmaya başlayın.

Bu işlemden sonra karışımın macun kıvamına gelecektir.

Daha sonra karışımın içine lavanta yağını ekleyin.

Bir süre daha karıştırdıktan sonra her zaman kullanacağınız bir şişenin içine boşaltın.

İşte krem temizleyiciniz hazır...