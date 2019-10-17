0553 313 94 23

Evde kefir nasıl yapılır, faydaları nelerdir? Kefir nasıl mayalanır?

Sütte laktik asit ve etil alkol fermantasyonunu gerçekleştirmesiyle oluşan kefir, zengin içeriğinden dolayı yararlı bir içecek. Kefir nasıl yapılır, kefir nasıl mayalanır? Evde kefir yapımı nasıl olur? sorularını ev hanımları sıklıkla sormakta.Evde yapılan kefirde 77 adet yararlı probiyotik bulunur. Kefirin sağlıklı bağırsak florası için gerekli olan en önemli gıdadır. Ana maddesi süt olan kefir, her yaşta güvenle tüketilebiliyor. Peki kefir mayası nasıl yapılır?

17 Ekim 2019 Perşembe 12:34
Evde kefir nasıl yapılır, faydaları nelerdir? Kefir nasıl mayalanır?

Sütte laktik asit ve etil alkol fermantasyonunu gerçekleştirmesiyle oluşan kefir, zengin içeriğinden dolayı yararlı bir içecek. Kefir nasıl yapılır, kefir nasıl mayalanır? Evde kefir yapımı nasıl olur? sorularını ev hanımları sıklıkla sormakta.Evde yapılan kefirde 77 adet yararlı probiyotik bulunur. Kefirin sağlıklı bağırsak florası için gerekli olan en önemli gıdadır. Ana maddesi süt olan kefir, her yaşta güvenle tüketilebiliyor. Peki kefir mayası nasıl yapılır?

Protein, temel mineraller ve B vitamininden zengin olan kefir yoğurttan daha besleyici. B1, B12 ve K vitaminleri yönünden de zengin olan kefirin kilo aldırmadığını belirten uzmanlar, tok tutma özelliği bulunan kefirin çocuk, yaşlı, hamile ve menopoza giren kadınların da rahatlıkla kefir tüketebileceğini söylüyor. Kefirin saymakla bitmeyen faydaları var. Bunlardan ilk üçü ise mide ülserini önlemede etkili, sindirimi kolaylaştırıyor bunun yanında kemikleri güçlendiriyor.

Kefir tam bir protein deposu

1 bardak kefir yaklaşık 150 kaloridir ve 8 gram yağ, 30 gram kolesterol ve 12 gram karbonhidrat içerir. Protein bakımından oldukça zengin olan kefirin 1 bardağı 8-11 gram protein içermektedir. Kefir hazırlamak için keçi ya da inek sütü kullanılır. Süte katılan bir maya ile hazırlanır. Kefirin tadı ayrana çok benzemekte ve hafif ekşimsi olabilmektedir. Kefir faydaları sebebiyle ilginizi çekiyorsa mutlaka tadına bakmalısınız, alıştığınız ayran, yoğurt gibi gıdalara ne kadar çok benzediğini görünce severek tüketebileceğinizi düşünüyorum

Evde kefir yapımı için malzemeler

Malzemeler: 1 litre süt, 30 gr kefir tanesi (1 yemek kaşığı), cam kavanoz, plastik süzgeç.

Hazırlanışı: 1 litre sütü kaynatın. Üzerinde oluşan kaymağı alın. Metal olmayan bir kapta oda sıcaklığına getirilen süte (20 derece) kefir tanelerini ilave edin. Tahta kaşıkla iyice karıştırın. Kabın üzerini temiz bir bez ile kapatın. 20-25 derece kalacak şekilde karanlık bir yerde sütü bekletin. Ortalama 48 saat sonra süt pıhtılaşır. Mayalanmış sütü plastik bir süzgeç ya da tülbentten geçirerek kefirinizi elde edin. Süzgeçte kalan kefir tanelerini tekrar maya olarak kullanabilirsiniz. Buzdolabında saklayacağınız kefiri iki gün içerisinde tüketmelisiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 12:34
  1. Evde kefir nasıl yaılır faydaları nelerdir?
  2. Kefir nasıl mayalanır?
  3. kefir mayası nasıl yapılır?
  4. kefir nasıl saklanır
  5. kefir yapılışı
  6. kefir mayası nereden alınır
  7. kefir mayası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmetçik yerli silahlarla ava çıktı!
    1. Mehmetçik yerli silahlarla ava çıktı!
    2. Bu değirmenin suyu nereden geliyor?..
    3. SGK şikayet hattı kaç? SSK telefon..
    4. Oniki Ada’da Türklere şiddetli..
    5. Flaş gelişme! Beşiktaş başkan adayı..
    6. FETÖ'den yargılanıyordu! Arınç'ın..
    7. Bomba iddia! Trabzonspor, Sivasspor'un..
    8. Münbiç’te YPG ile kirli iş birliği
    9. Emzirme parası nasıl alınır? Süt..
    10. Küstah mektup sonrası ABD'liler..
    11. 4,5 yıl sonra Cuma hutbesi okunacak
    12. Bunların keskin nişancısı bu kadar..
    13. Mesut Özil Arsenal'dan ayrılacak mı?..
    14. Yola geldiler! Avrupa ülkesinden..
    15. Kocaeli'de vincin lastiği patladı: Ölü..
    16. Trump’ın mektubuna bomba yorum! PKK..
    17. Trump, Erdoğan'a göndermişti!..
    18. ABD’li Yahudilerden Türkiye’ye destek
    19. Marius Sumudica'dan gözdağı: Ligde..
    20. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna:..
    21. Dalış eğitiminde rahatsızlanan..
    22. Oppo Reno 2 ve Oppo Reno 2Z'nin satış..
    23. İngiltere ve Avrupa Birliği Brexit..
    24. Gaziantep'te devrilen otomobilin..
    25. Mustafa Destici TBMM’de yaşananları..
    26. Hulusi Akar’dan 'kimyasal silah'..
    27. Evde kefir nasıl yapılır, faydaları..
    28. ABD Başkanı Trump yine alay konusu..
    29. Hitler’in tohumlarından Mesut Özil’e..
    30. Kırklareli'nde korkunç kaza! 17 yaralı
    Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu
    Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri Alman basınını zıplattı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri Alman basınını zıplattı
    Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan o ülkeden Türkiye'ye çağrı: Bize yardım edin
    Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan o ülkeden Türkiye'ye çağrı: Bize yardım edin
    Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
    Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
    Davutoğlu’nun ABD mesajına tepkiler çığ gibi!
    Davutoğlu’nun ABD mesajına tepkiler çığ gibi!

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
    Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
    Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular
    Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular