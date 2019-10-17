Evde kefir nasıl yapılır, faydaları nelerdir? Kefir nasıl mayalanır?

Sütte laktik asit ve etil alkol fermantasyonunu gerçekleştirmesiyle oluşan kefir, zengin içeriğinden dolayı yararlı bir içecek. Kefir nasıl yapılır, kefir nasıl mayalanır? Evde kefir yapımı nasıl olur? sorularını ev hanımları sıklıkla sormakta.Evde yapılan kefirde 77 adet yararlı probiyotik bulunur. Kefirin sağlıklı bağırsak florası için gerekli olan en önemli gıdadır. Ana maddesi süt olan kefir, her yaşta güvenle tüketilebiliyor. Peki kefir mayası nasıl yapılır?

Protein, temel mineraller ve B vitamininden zengin olan kefir yoğurttan daha besleyici. B1, B12 ve K vitaminleri yönünden de zengin olan kefirin kilo aldırmadığını belirten uzmanlar, tok tutma özelliği bulunan kefirin çocuk, yaşlı, hamile ve menopoza giren kadınların da rahatlıkla kefir tüketebileceğini söylüyor. Kefirin saymakla bitmeyen faydaları var. Bunlardan ilk üçü ise mide ülserini önlemede etkili, sindirimi kolaylaştırıyor bunun yanında kemikleri güçlendiriyor.

Kefir tam bir protein deposu

1 bardak kefir yaklaşık 150 kaloridir ve 8 gram yağ, 30 gram kolesterol ve 12 gram karbonhidrat içerir. Protein bakımından oldukça zengin olan kefirin 1 bardağı 8-11 gram protein içermektedir. Kefir hazırlamak için keçi ya da inek sütü kullanılır. Süte katılan bir maya ile hazırlanır. Kefirin tadı ayrana çok benzemekte ve hafif ekşimsi olabilmektedir. Kefir faydaları sebebiyle ilginizi çekiyorsa mutlaka tadına bakmalısınız, alıştığınız ayran, yoğurt gibi gıdalara ne kadar çok benzediğini görünce severek tüketebileceğinizi düşünüyorum

Evde kefir yapımı için malzemeler

Malzemeler: 1 litre süt, 30 gr kefir tanesi (1 yemek kaşığı), cam kavanoz, plastik süzgeç.

Hazırlanışı: 1 litre sütü kaynatın. Üzerinde oluşan kaymağı alın. Metal olmayan bir kapta oda sıcaklığına getirilen süte (20 derece) kefir tanelerini ilave edin. Tahta kaşıkla iyice karıştırın. Kabın üzerini temiz bir bez ile kapatın. 20-25 derece kalacak şekilde karanlık bir yerde sütü bekletin. Ortalama 48 saat sonra süt pıhtılaşır. Mayalanmış sütü plastik bir süzgeç ya da tülbentten geçirerek kefirinizi elde edin. Süzgeçte kalan kefir tanelerini tekrar maya olarak kullanabilirsiniz. Buzdolabında saklayacağınız kefiri iki gün içerisinde tüketmelisiniz.