Evde kavurmalı pide nasıl yapılır?

MALZEMELER:

3 su bardağı un

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kuru maya

1/2 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1,5 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

İÇ HARCI İÇİN:

1 adet domates

300 gram kavurma

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

KENARLARINA SÜRMEK İÇİN:

3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

YAPILIŞI:

Ilık süt, toz şeker ve mayayı bir kabın içinde karıştırın.

Bu karışımın içine diğer malzemeleri ekleyerek hamur tamamen özdeşleşene kadar yoğurun.

Oluşan hamuru ılık bir ortamda mayalanması için yaklaşık bir saat dinlendirin.

Tavayı ocağa alın ve tüm iç malzemelerini tavanın içinde kavurun. Etlerin tamamen piştiğinden emin olduktan sonra kavurma işlemini bitirin.

Mayalanan hamuru kenarları daha geniş olacak şekilde uzun bir şekilde açın.

İç harcı hamurun tam ortasına koyarak ortası açık kalacak şekilde kenarlarını kapatın.

Kenarlarına eritilmiş tereyağı sürün.

180 derecede ısıtılmış fırında 40 dakika pişirin.

Afiyet olsun...

Yasemin.com'dan alınmıştır.