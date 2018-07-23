Evde kavurmalı pide nasıl yapılır?
Hem akşam yemeğinde hem de çay saatlerinde severek yiyebileceğiniz Karadeniz usulü kavurmalı pide tarifini denemek isterseniz sizde bu tarifi evinizde yapabilirsiniz.23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:14
MALZEMELER:
3 su bardağı un
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı kuru maya
1/2 su bardağı ılık süt
1 su bardağı ılık su
1,5 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker
İÇ HARCI İÇİN:
1 adet domates
300 gram kavurma
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
KENARLARINA SÜRMEK İÇİN:
3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
YAPILIŞI:
Ilık süt, toz şeker ve mayayı bir kabın içinde karıştırın.
Bu karışımın içine diğer malzemeleri ekleyerek hamur tamamen özdeşleşene kadar yoğurun.
Oluşan hamuru ılık bir ortamda mayalanması için yaklaşık bir saat dinlendirin.
Tavayı ocağa alın ve tüm iç malzemelerini tavanın içinde kavurun. Etlerin tamamen piştiğinden emin olduktan sonra kavurma işlemini bitirin.
Mayalanan hamuru kenarları daha geniş olacak şekilde uzun bir şekilde açın.
İç harcı hamurun tam ortasına koyarak ortası açık kalacak şekilde kenarlarını kapatın.
Kenarlarına eritilmiş tereyağı sürün.
180 derecede ısıtılmış fırında 40 dakika pişirin.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
YORUM YAZ