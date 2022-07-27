Evde, kasada, bankada doları olanlar dikkat! İslam Memiş az önce duyurdu: Dolarda rüzgar tersine dönecek

Dolar kuru 18 TL'ye dayanmışken İslam Memiş'ten çok çarpıcı bir dolar yorumu geldi. Finans Uzmanı İslam Memiş dolar kurunda adeta ölüm tarihini açıkladı ve dolar tahmini yaptı.

Bilindiği üzere dolar kurunun bu denli değer kazanması vatandaşlar tarafında ‘dolar alın’ gibi bir algı oluşturuyor. Dolar yorumu ve altın yorumu ile öne çıkan İslam Memiş de dolar kurundaki şu anki rüzgarın 2023'te tersine dönebileceğini belirtiyor.

Eylül ayında Avrupa bir enerji krizine de sık sık işaret eden İslam Memiş dolar kurundaki bu rakamların da gerçek değeri olmadığını haliyle yatırımcıya en fazla kaybettirecek para biriminin dolar olacağını vurguluyor.

Euro’daki getirinin dolar kurundan daha fazla olduğunu savunan İslam Memiş, korkuyla insanları dolara yönlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

İslam Memiş, 2023 yılında FED tarafından ciddi faiz indirimleri gelebileceğini de belirtti.