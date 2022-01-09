İşte evde kaş bakımı hakkında bilmeniz gereken her şey

Evde kaş bakımı nasıl yapılır?

Kaş bakım aşamaları!

Birçok çeşitten oluşan kaş bakım durumu söz konusu olabilmektedir. En yaygın olanı ise hintyağı, badem yağı, fındık yağı gibi yağları karıştırarak uygulanan formüldür. Her akşam yatmadan önce bir kulak çubuğu yardımıyla kaşınıza ve kirpiklerinize sürüş yaparak dökülmeleri engelleyebilir, parlak ve doğal bir görünüme sahip olabilirsiniz.

Az görülse de kaş dökülmesi gibi sorunsallar ile karşılaşma durumu mümkündür. Bazı durumlarda bağışıklık sisteminin zayıflaması, hastalıkların ortaya çıkması, ilaçların yan etkisi, kalıcı makyaj, kaşlarla çok oynama, kaşları yolma gibi sebepler döküntü problemleri yaratabilmektedir. Bunların önüne geçmek için zeytinyağı veya bademyağı gibi ürünleri kullanarak dilediğiniz gibi kaş dökülmelerinin önüne geçebilirsiniz.

Kaş boyası yaptırmadıysanız bu maddemizde deneyecek olan hanımlarımız için gelsin. Kaşları belirginleştirmek ve hatları kalınlaştırmak açısından kaşınız ile uyumlu olan doğru tona sahip boyalar kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra özel kaş kalemleri, göz farları ile de boyamalar yapmak mümkündür! Kaş fırçasını göz farına batırın ve daha sonra kaşlara küçük vuruşlar yaparak uygulayabilirsiniz. Hem doğal, hem de yumuşak bir görüntü ortaya çıkacaktır.

Gür kaşlar için en etkili 8 ipucu

Bol su için

Kaşlarınızı tarayın

Stratejik beslenin

Masaj yapın

Losyon ve kremlere dikkat edin

Kaş makyajını abartmayın

Besleyici serumlara yatırım yapın

Cımbızdan uzak durun

Evde kaş nasıl alınır? Evde kaş alma yöntemleri

-Kaşlarınızın yeterince kalın olup olmadığını belirlemeniz gerekir

-Yüzünüz yuvarlaksa, olabildiğince yüksek bir kaş zirvesi oluşturmaya çalışın. Kaşın zirvesine düz bir çizgi izleyen bir kaş şekli arayın ve yuvarlak bir kaş şeklinden uzak durun. Bu yüzünüzü çok yuvarlak gösterecektir.

-Kare bir yüz için, kavisli bir kaş şekli, yumuşak veya sert açılı bir şekil düşünün. İnce ve kısa kaş şekillerinden uzak durun.

-Kalp şeklinde bir yüzü olan kadınlar, daha doğal bir görünüm oluşturduğu için düşük kemer ve yuvarlak kaş şekli yapabilirler. Çok kemerli bir kaştan kaçının, daha kısa kalp şeklinde bir yüze uzunluk katabilir.

-Oval bir yüzünüz varsa, düz ve yumuşak açılı bir kaş şekli seçin. Bunlar dümdüz yukarı çıkmalı ve sonra yavaşça üstte kıvrılmalıdır.

-Cımbızı baş aşağı çevirin ve dikey olarak, burnunuz boyunca gözünüzün iç köşesine yerleştirin. Bir kalem kullanarak her kaştaki çalışma çizgisini işaretleyin. Burun köprüsündeki çizgilerin simetrik olup olmadığını kontrol edin. Aradaki kılları cımbızla alın.

Kaşı kalınlaştırmak için neler yapılmalıdır?

Sarımsak İle Kaş Kalınlaştırmak

Sarımsağın birçok sağlık problemine iyi geldiği bilinen bir gerçektir. Kanser riskini ortadan kaldırır, vücut direncini artırır. Bunların yanında kaş çıkarmak gibi bir özelliği de vardır. Sarımsağı çok küçük parçalara ayırıp zeytinyağı ile karıştırdıktan sonra kulak pamuğu ya da kullanılmayan bir dış fırçası yardımı ile kaşa sürmenin sonucunda kıl kökleri güçlenir, kaşta yeni kıllar çıkmaya başlar.