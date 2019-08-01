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Evde karamelli çikolata yapmaya ne dersiniz?

Evinizde hem stres atmak, hem de bildiğiniz malzemelerle atıştırmalık yapmak istiyorsanız, karamelli çikolata tarifi tamda size göre...

01 Ağustos 2019 Perşembe 20:22
Evde karamelli çikolata yapmaya ne dersiniz?

 

Malzemeler

  • 100 gr bitter çikolata

Karameli için;

  • 1,5 su bardağıtoz şeker
  • yarım su bardağı su
  • 4 damla limon suyu
  • 75 gram tereyağı
  • 125 gr sıvı krema

Öncelikle toz şeker, su ve taze sıkılmış limon suyunu derin bir sos kabına alın. Ocağın altını açıp, karıştırmadan arada sallayarak karamelize olmasını sağlayın.

Ardından şekerli karışıma tereyağını ilave edip karıştırın. 

Rengi koyulaşmaya başladığında içerisine kremayı ilave edip, 2-3 dakika kadar karıştırıp, ocaktan alın.

Çikolatayı benmari usulü eritin. Kalıplarınızı bir peçeteyle ya da spreyle yağlayarak, çikolataları dökün.

Bir süre çikolataları soğuması için bekletin ve kalıbı ters çevirerek, eski kalıbına dökün.

İlk sıcağı çıkan karameli, kalıbın ortasına yerleştirin. Son olarak çikolatayı en üst kısma dökün ve bir bıçak yardımıyla, düz olması için, sıyırın.

8-10 saat kadar beklettikten sonra kalıptan çıkarın.

Şimdiden afiyet olsun...

 

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 20:22
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