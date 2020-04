Evde kalmak çocukların bayram kutlamasına engel olmadı

Dr. Derviş Nihat Arkat İlkokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını koronavirüs salgını nedeniyle evden kutladı.

Her sene okullarda çeşitli etkinlik ve gösterilerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının, bu yıl 100. Yılı olması sebebiyle daha büyük bir coşkuyla kutlanması beklenmekte iken pandemi nedeniyle çocuklar ev ortamıyla kısıtlı kaldılar. Ancak, bu kısıtlama da çocukların bayram coşkusunu yaşamasına ve yaşatmasına engel olmadı. Dr. Derviş Nihat Arkat İlkokulu 1-D Sınıfı öğretmeni Derya Dilaver tarafından oluşturulan video, bayram coşkusunu ve heyecanını yaşamanın engel tanımadığını gösterdi. Çocukların her birinin kendi evinde çektiği videoların bir araya getirilmesiyle oluşturulan 23 Nisan şiiri, izleyenleri duygulandırdı. Bu kutlama etkinliği, çocukların bedenen olmasa da, kalben bir arada olduğunun, Çocuk Bayramının coşkusunun ve heyecanının her koşulda yaşatılabileceğinin güzel bir örneği oldu.