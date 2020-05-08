Evde kalıp kitap okuyan öğrenciler çeyrek altınla ödüllendirildi

Şırnak genelinde evde kalarak 7 kitap okuyup özetini çıkaran öğrenciler, çeyrek altınla ödüllendirildi.

AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ‘Evde kal, hayat eve sığar’ sloganıyla başlatılan yarışma kapsamında korona virüs salgını nedeniyle dışarı çakamayan öğrenciler arasından, 7 kitap okuyup özetini çıkaran öğrenciler ödüllendirildi. Beytüşşebap ilçesine bağlı Boğazören köyünde yaşayan Havin Aydemir çocuklar kategorisinde Şırnak il ikincisi olurken gençler kategorisinde derece yapan Kavaklı köyünden üniversite öğrencisi Hasret Özdemir’e çeyrek altın hediye edildi.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, makamında ağırladığı öğrencilere çeyrek altın takarak çeşitli hediyeler verdi. Aşan, "İl genelinde yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilerimizi kutlarız. Hayat eve sığar, evde kal kuralına uyup kitap okuyan tüm öğrencilerimizi tebrik ederim. İki kardeşimiz ilçemiz genelinde 7 kitap okuyup özetini çıkardıklarını söylediler, bizlere gönderdiler değerlendirdik ve şimdi ödüllendiriyoruz" dedi.

7 kitap okuyup özetini çıkaran üniversite öğrencisi Hasret Özdemir ise "Virüs nedeniyle sürekli evde kalıyoruz, dışarı çıkmıyoruz. Bu yüzden başlatılan bu kampanyada bende olmak istedim, dereceye girdim. Projede emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Madem evde kalıyoruz, kitap okuyalım" diye konuştu.