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Aktüel

Evde kalan miniklere oyuncak sürprizi

Bayburt Genç Kızılay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100.

2020-04-23 15:49:48 -
Evde kalan miniklere oyuncak sürprizi

Bayburt Genç Kızılay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılında evde kalmak zorunda olan çocukları oyuncak sürpriziyle sevindirdi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 Nisan’ı evde geçirmek zorunda kalan öğrencilere Genç Kızlay tarafından sürpriz yapıldı.


Bayburt Genç Kızlay’ın gönüllü üyeleri, süsledikleri araçlarla 23 Nisan şarkıları söyleyip sokakları şenlendirirken, evde kalmak zorunda olan miniklere de oyuncak dağıtarak bayramlarını kutladı.


Genç Kızlay Bayburt İl Başkanı Hasan Türkoğlu, 23 Nisan’da çocukları sevindirmek için sokak sokak dolaşarak yüzlerce oyuncağı minik gönüllerle buluşturduklarını belirtti.


Türkoğlu etkinliğe destek veren gönüllülere de teşekkür etti.

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