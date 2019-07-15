Evde kakaolu güneş kremi hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz?

Yaz aylarında güneş ışıklarının zararlarından korunabilmek için dışarıya çıkarken mutlaka koruyucu krem kullanılmalıdır. Söz konusu bu kremleri çocuklara da uygulamak onların hassas ciltlerini korumak adına son derece kıymetlidir. Peki, bronzlaşma garantili güneş kreminizi evde kendinizin de hazırlayabileceğini biliyor muydunuz?

İşte, ev yapımı bronzlaştırıcı güneş kremi tarifi:

Malzemeler:

Yağlı krem

100 gram saf kakao tozu

Anneler her zaman hamarattır. Onlar ne eşlerine ne de çocuklarına doğal olmayan ürünleri sunmak istemez. Bu nedenle her şeyin en doğalını keşfetmeye hazırlardır. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz güneş kremleri. Piyasada bulunan güneş kremlerinin neredeyse hepsi insan sağlığını tehdit eden kimyasallarla dolu. Güneş ışınlarının zararlarından kurtulmak için ya piyasada son derece pahalı rakamlara satılan bitkisel ürünleri satın alacaksınız ya da kendi kreminizi kendiniz hazırlayacaksınız.

Çikolata görünümü

Çikolata rengine kavuşmak isteyen çocuklarınız ya da eşiniz için güneş kremi hazırlamak istiyorsanız ihtiyacınız olan yalnızca iki malzeme. Her evde bulunan ellere ve vücuda sürülebilen kimyasallar açısından daha az riskleri bulunan kremler işinizi bir hayli kolaylaştıracaktır.

Aman dikkat!

Kremi rahatça karıştıracağınız bir kabın içerisine alın ve kakao tozunu azar azar ilave edip karıştırın. Topaklanmaması için karıştırma işlemine özen göstermeniz çok önemli.

O zaman iyi tatiller.