Evde kaç hayvan beslenir? Evde kaç hayvan beslemek yasak, kaç hayvan beslemek serbest?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, hayvan hakları kanunu ile ilgili düzenlemede gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Zengin, söz konusu düzenlemenin tamamlanma aşamasına geldiğini ve yaklaşık iki hafta içinde TBMM Başkanlığı'na sunulacağını söyledi.

Hayvanlara eziyetin cezası ne kadar?

Özlem Zengin, en önemli değişikliğin hayvanlara yönelik işkence, kötü muamele ve öldürme gibi olaylarda hapis cezası getirileceğini anlatarak, "Kötü muamele gibi durumlarda bir kısmında idari para cezaları var. Onlara işkence etmesi ve öldürmesi gibi durumlarda ise hapis cezası geliyor. Canlıyı canice öldürmesine 6 aydan 4 yıla kadar, eziyet etmesi halinde ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyoruz. Ve 2 yılın üstünde bir ceza verilmesi durumunda da ertelenmesi söz konu olmayacak.” diye konuştu.