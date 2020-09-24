Evde internet gitti, ölümden döndü!
Evinde internet bağlantısı kesilen 54 yaşındaki vatandaş, çıktığı elektrik direğinde dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten yere çakıldı.
Sivas’ın Şarkışla ilçesi sınırlarında bulunan Gürçayır köyünde yaşayan 54 yaşındaki C.Ö. kabloları kontrol etmek için 6 metre yüksekliğindeki elektrik direğine tırmandı. Bir süre kablolara bakan C.Ö. tırmandığı direğin üzerindeyken dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten yere çakıldı.
Yerde yatan 54 yaşındaki vatandaşı gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine, kısa süre içerisinde Gürçayır köyüne gelen sağlık ekipleri, yaralanan C.Ö.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı, ardından 54 yaşındaki adamı ambulans ile Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan C.Ö.’nün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin, olaya ilişkin soruşturma başlattığı belirtildi.