Evde hurması olan bundan sonrası sizde! Hemen soluğu mutfakta alın: Yoğurtla karıştırıp yediğinizde...

Hemen her yemeğin yanına bir hayli yakışan yoğurt, içeriğinde bulunan sağlıklı bileşenler sayesinde insan sağlığına son derece faydalıdır.

Kalsiyum açısından güçlü olan yoğurt, kemik ve diş sağlığını koruma altına alırken aynı zamanda kemiklerin güçlenmesine katkı sağlamaktadır.

Diğer bir antioksidan deposu olan hurma ise, lifli yapısı ile sindirim sisteminin sağlıklı şekilde çalışmasını sağlarken hücre hasarının önüne geçmektedir.

Birbirinden ayrı pek çok faydası bulunan hurma ve yoğurdun birlikte tüketilmesi ise adeta sağlık şöleninin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İşte lezzetiyle de mest eden hurma, yoğurt ikilisinin mucizevi faydaları...

HURMA, YOĞURT İKİLİSİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Yoğurt ve hurma ayrı ayrı son derece faydalı olan gıdalardan bir tanesi olurken hurma ve yoğurdun birlikte tüketilmesi insan sağlığına oldukça faydalı gelmektedir.

Yoğurt ve hurmanın birlikte tüketilmesi başta sindirim problemlerinin tamamıyla ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır. Hurmanın lifli yapısı ile yoğurdun metabolizma hızlandırıcı etkisi birleşerek kilo verme sürecinin hızlanmasına da katkı sağlamaktadır.

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Hurma ve yoğurt karışımı kişinin uzun süre tok hissetmesini sağlarken gereksiz kalori alımının önüne geçmektedir.



Bilhassa sabahları yenilen hurma ve yoğurt ikilisi kişiye büyük ölçüde enerji takviyesi verirken, günlük hayatın zinde ilerlemesine katkı sağlar.

Vücutta bulunan toksinlerin dışarı atılmasını sağlayan bu ikili vücudu temizlemeye yardımcı olmaktadır.

HURMANIN BESİN DEĞERLERİ NELERDİR?

Kalori: 20

Toplam yağ: 0.03 gram (g)

Toplam karbonhidrat: 5.33 g

Diyet lifi: 0.6 g

Şeker: 4.5 gr

Protein: 0.17 gr

B-6 vitamini : 0.012 miligram (mg)

Demir: 0.07 mg

Magnezyum: 3 mg

Potasyum: 47 mg



YOĞURDUN BESİN DEĞERLERİ NELERDİR?

Karbonhidrat 9,32 gr

Protein 6,94 gr

Yağ 6,5 gr

Kolesterol 26 mg

Sodyum 92 mg

Potasyum 310 mg

Kalsiyum 242 mg

A Vitamini 198 iu

C Vitamini 1 mg

Demir 0,1

Dikkat: Bu haber tamamıyla genel bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir yan etkiyle karşılaşmamak adına uygulamadan evvel uzmanınıza danışmayı ihmal etmeyin.