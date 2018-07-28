Evde hızlı dekoratif değişiklikler için 10 ipucu

Salonunuzda, odalarda eşyaların yerlerini değiştirmeyi düşünün. Önce plan yapın, daha sonra eşyalarınızı yeni yerlerine koyun. Böylelikle gözünüze çarpan, fazla gelen eşyalardan da kurtulmuş olursunuz.

Fazla eşyalarınızı, mobilyalarınızı bir hayır kurumuna bağışlayabilir ya da online olarak satışını da gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede değişiklik yaptığınız oda hem ferahlar, hem de yeni bir görünüme kavuşur.

Doğru aydınlatma her şey demektir. Sadece aydınlatmalarınızı yenilemeyi düşünün. Modern, şık bir aydınlatma ile değişiklik yapmayı düşündüğünüz odanın görünümü eskisinden çok farklı olacaktır.

Okuma koltuğunuzun yanına alacağınız bir lambader ya da yatak odanızda yatağın iki yanına koyacağınız iki duvar aydınlatması çok fark yaratır.

Aydınlatmada dikkat edeceğiniz diğer bir unsur da ışık rengidir, gün ışığını tercih ederseniz evinizde daha sıcak bir ortam yakalar, kullandığınız renkleri doğadaki gibi algılarsınız. Evinize beyaz ışık asla sokmayın. Genelde tavan aydınlatması kullanıyorsanız yerden ve duvardan aydınlatmaya geçerseniz evinizi farklı algılarsınız.

Kanepeleriniz değiştirmek zorlayıcı olabilir. Bunun yerine tüm kanepenizi kaplayacak kadar çok yastıkla büyük bir değişiklik yaratabilirsiniz. Senenin modası büyük yapraklı kırlentler içinizi açacak, kanepenizi yeni bir görünüme kavuşturacak.

Aynı şeyi yatak odanızda, yatağınızda da uygulayabilirsiniz.

Yatak odasında basit bir değişiklik önerisi:

Yatak başı yapmak üzere büyük bir mdf kestirin, daha sonra beğendiğiniz bir kumaşla bu mdfyi kaplayın. Bu mdf parça yatak odanızın havasını değiştirecektir. Yeni bir aydınlatma ve yastıklarla size az bütçeyle yepyeni bir oda görünümü sağlayacaktır. Birkaç parça uyumlu nevresim takımı da almayı unutmayın.

Ayna hem efektif hem de ucuz bir dekoratif parçadır. Odalarınızı aydınlatmak, renk oyunları yapmak, hatta daha büyük göstermek için aynalardan faydalanabilirsiniz. Küçük mekanlarda, örneğin banyonuzda ve koridorunuzda birbirinden farklı aynaları yan yana asarak hem eğlenceli, hem de şık bir efekt yaratabilirsiniz.

Yeni bir koltuk almak yerine evdeki tek bir koltuğunuzu ya da berjerinizi aykırı bir renkle ya da neşeli bir desenle kaplatmayı düşünün. Bu basit değişiklik evin odasını tamamen değiştirecek, size mutluluk verecektir.

Eğer internette araştırma yaparsanız perde almanın artık çok da masraflı olmadığını göreceksiniz. Değişiklik yapmak istediğiniz odada perde ölçüsü alın ve araştırma yapın. Bir tek perde değişikliği ile bir mekan tamamen yepyeni bir görünüme kavuşabilir.

Duvarlarınız boş kalmasın! Kutularda sakladığınız aile fotoğraflarını çıkarın ve çerçeveciye götürün. Onlarcasını birden tek bir duvara astığınızda çok mutlu olacağınızı garanti ediyoruz.

Bu size zor geliyorsa internetten araştırma yapın, hazır, birbirine uyumlu tablolar artık her bütçeye uygun. Birkaç tane seçerek hemen evinizi renklendirmeye başlayabilirsiniz.

Eviniz, odalarınız küçük olabilir, ancak her zaman büyük bir parçaya yer vardır. Salonunuzda tek bir renkli berjer, mutfağınızda büyük bir tablo, yatak odanızda dev bir ayna gibi çözümler evde değişiklik yapmak isteyenler için iyi bir alternatif olacaktır.



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