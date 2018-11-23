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Evde ebru çalışması yapabilirsiniz

Evinizde kendinize meşgale arıyorsanız, neden “ebru” çalışması yapmayı denemiyorsunuz?

23 Kasım 2018 Cuma 18:05
Evde ebru çalışması yapabilirsiniz

Gözünüzde büyütmeyin keyifli saatler geçirebilirsiniz. Ebru teknesi bir baklava tepsisi gibidir. Kağıdınızın ölçüsüne uygun büyüklükte olmalıdır. Önce kitreli su ile doldurulur. (Kitre, bir bitki özüdür. Baharatçılarda, aktarlarda satılır) Bir avuç veya tepeleme iki çorba kaşığı kitre iki litre kadar su içinde 2-3 gün bekletilir. Su içinde şişen kitre el ile yoğrularak boza kıvamına getirilir. Sonra bir tülbent ile süzülür, tekneye yavaşça ve köpürtmeden boşaltılır.

Toprak boyalar hafif su katılarak ezilir. Çamur benzeri bu haldeki boyaya sığır ödü katılarak 15 gün veya bir ay kadar bekletilir ve öd asidiyle pişmesi sağlanır. Bu kurumuş boya sulandırılarak kullanılır.

Bir ebru bir defa yapılabilir

Hazırlanan boyalar fırça veya metal çubuk yardımıyla teknedeki kitreli suyun üst yüzeyine damlatılır. Boyaların suda yayılmasını ve şekillerin nasıl esneyeceğini kestiremeyiz. Ancak oluşan ebrunun neye benzeyeceğini kestirebiliriz. Onun için zaten aynı ebruyu tekrar yapmak imkânsızdır. Şekli beğendinizse, tamam diyorsanız, kağıdınızı yavaşça üzerine seriniz. Desen kağıda işler. Birkaç saniye sonra kaldırın ve kitreli suyu süzülünceye kadar iki ucundan asın. Daha sonra tozun olmadığı düz bir alanda kurumaya bırakın..

Baktınız, sevdiniz bu san’atı, devam etmek istiyorsunuz, bir sürü kitap var.. Kurslar var.. Bir küçük hatırlatma yapalım; bu çalışma için evinizde ortalığın kirlenmesinden etkilenmeyecek ayrı bir yer olmalı. Ortalıkta yapılacak iş değil çünkü..

Birçok eski eserde süsleme amacıyla kullanılan ebru, günümüzde daha çok çerçevelenip duvar süsü olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, ebru yapmak insan ruhunu ferahlatan ve olumlu, huzurlu düşüncelere yönlendiren bir san’at dalı olduğu için, günümüzün stres dolu dünyasında, her gün daha fazla insanımız ebruya ilgi duymaktadır.

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 18:05
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