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Evde dudak kremi yapmak mümkün mü?

Çatlak sorununu kısa sürede çözen aynı zamanda maliyetiyle el yakmayan bir dudak kremine sahip olabilirsiniz. Formülü ise son derece basit…

03 Nisan 2019 Çarşamba 16:34
Evde dudak kremi yapmak mümkün mü?

Yorucu bir kış mevsiminden çıktık. Bahar ise bir sıcak bir soğuk devam ediyor. Hal böyle olunca da dudaklar çatlak içinde kalıyor. Dengesiz giden havalarla birlikte dudaklardaki çatlama ve kanama canınızı sıkıyorsa; bu kez kozmetik ürünlere başvurmayın deriz. İşte ev yapımı dudak kremi tarifi:

Dudak kremi 

  • 2 yemek kaşığı balmumu
  • 2 yemek kaşığı shea yağı
  • 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı
  • 30 damla nane yağı

Balmumu, shea yağı ve hindistan cevizi yağını benmari usulü eritin. Karışım eriyince ocaktan indirin ve dilediğiniz esansiyel yağı ekleyin. Ardından kreminizi bir kavanoza ya da pipet içine dökerek şekillendirebilirsiniz.

Renkli dudak kremi 

  • 2 yemek kaşağı hindistancevizi yağı
  • 1 yemek kaşığı balmumu
  • 1 yemek kaşığı shea yağı
  • Yarım çay kaşığı kırmızı gül (Toz haline getirilmiş kuru gül yaprağı)
  • 2 damla nane yağı

Balmumu, shea yağı ve hindistan cevizi yağı benmari usulü eritilir. Ocaktan indirildikten sonra karışıma gül yaprağı tozu ve esansiyel yağ ilave edilir. Dilerseniz kreminizi daha önce kullandığınız ve temizlediğiniz dudak kremi çubuğuna doldurabilirsiniz.

 

 

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 16:34
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