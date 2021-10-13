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Kadın - Aile Evde döner nasıl yapılır? Ev yapımı döner tarifi
Kadın - Aile

Evde döner nasıl yapılır? Ev yapımı döner tarifi

Kolay ev yapımı döner tarifi | Genellikle sokak yemekleri arasında gösterilen döneri evlerinizde de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki, evde döner nasıl yapılır? Ev yapımı döner gerekli malzemeler?

Yeniakit Publisher
2021-10-13 20:10:00 -
Evde döner nasıl yapılır? Ev yapımı döner tarifi

Hazır ve hızlı yemek denildiğinde akla gelen ilk lezzetlerden biridir döner… Peki, evde döner yapılır mı? Ev yapımı döner nasıl olur?

Ev yapımı döner tarifi

Malzemeler:

  • Yarım kilo dana döş koyma
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 adet soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Evde döner nasıl yapılır?

Soğan ve sarımsağı ayıklayın. Ardından soğan, sarımsak ve yoğurdu rondodan geçirin.

Bir yoğurma kabının içerisine kıymayı, baharatları ve soğanlı yoğurtlu karışımı ekleyin.

Kıymayı yaklaşık 5-6 dakika güzelce yoğurun.

Kıymayı streç filmle iyice sarın ve derin dondurucuya kaldırın.

Kıymayı bir gece sonra derin dondurucudan çıkarın.

Derin dondurucudan çıkardığınız kıymayı 15-20 dakika çözülmesi için tezgahta bırakın.

Büyük bir bıçak yardımıyla döner harcını dilimleyin.

Bir tavaya az yağ alın ve döner yapraklarını pişirin.

Dönerinizin pilav ve patates kızartmasıyla ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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