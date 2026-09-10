Evde doğal peynir yapımı: Sofralara gelen lezzet! Aşçılar herkesten sır gibi saklıyor! Sırrını açıklıyoruz

Evde Doğal Peynir Yapımı Tarifi İçin Malzemeler;

2 litre süt

6 yemek kaşığı üzüm sirkesi

İsteğe göre tuz

Kaynamış su

Peynir altı suyu

Evde Doğal Peynir Yapımı Tarifi Nasıl Yapılır?

Bir büyük tencerenin içine sütü dökün ve kaynatın. Süt taşmaya başlayınca sirkeyi ilave edin ve karıştırın. Bu şekilde 5 dakika daha kaynatın. Bir tülbente dökerek süzün ve süzdüğünüz suyu saklayın. Eğer bir kalıbınız varsa kalıba koyun ve üzerine biraz ağırlık koyun (altı delikli olması lazım). Yoksa tülbentin üzerine ağırlık koyun suyunu süzmesi için. Bu şekilde 5 saat bekletin. Boş bir cam kavanoza ayırdığınız peynir altı suyu ve kaynamış suyu yarı yarıya ekleyi. İçine isteğe göre tuzunu ilave edin ve karıştırın (bu karışımın soğuması lazım peynirleri içine atmadan önce) peynirleri isteye göre kesin ve kavanozda saklayın buzdolabında.

Ev yapımı peynir, hem sağlığınız için harika bir enerji ve güç kaynağıdır hem de katkı maddesi içermediği için oldukça sağlıklıdır. Peynir; kasları güçlendiren yüksek kaliteli protein, kemikleri koruyan kalsiyum ve enerji dönüşümünü sağlayan B12 vitamini açısından zengindir.

Pastörize edilmemiş, taze günlük süt en iyi sonucu verir.