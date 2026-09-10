Evde doğal peynir yapımı: Sofralara gelen lezzet! Aşçılar herkesten sır gibi saklıyor! Sırrını açıklıyoruz
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Geleneksel lezzet peyniri, doğal ve geleneksel yöntemlerle evde kolayca yapabilirsiniz. Evde doğal peynir yapmak, sanıldığı kadar karmaşık olmayan ve sadece birkaç temel malzeme ile harika sonuçlar veren bir süreçtir. Aşçıların sır gibi sakladığı sırrı açıklıyoruz.
Evde Doğal Peynir Yapımı Tarifi İçin Malzemeler;
2 litre süt
6 yemek kaşığı üzüm sirkesi
İsteğe göre tuz
Kaynamış su
Peynir altı suyu
Evde Doğal Peynir Yapımı Tarifi Nasıl Yapılır?
Bir büyük tencerenin içine sütü dökün ve kaynatın. Süt taşmaya başlayınca sirkeyi ilave edin ve karıştırın. Bu şekilde 5 dakika daha kaynatın. Bir tülbente dökerek süzün ve süzdüğünüz suyu saklayın. Eğer bir kalıbınız varsa kalıba koyun ve üzerine biraz ağırlık koyun (altı delikli olması lazım). Yoksa tülbentin üzerine ağırlık koyun suyunu süzmesi için. Bu şekilde 5 saat bekletin. Boş bir cam kavanoza ayırdığınız peynir altı suyu ve kaynamış suyu yarı yarıya ekleyi. İçine isteğe göre tuzunu ilave edin ve karıştırın (bu karışımın soğuması lazım peynirleri içine atmadan önce) peynirleri isteye göre kesin ve kavanozda saklayın buzdolabında.
Ev yapımı peynir, hem sağlığınız için harika bir enerji ve güç kaynağıdır hem de katkı maddesi içermediği için oldukça sağlıklıdır. Peynir; kasları güçlendiren yüksek kaliteli protein, kemikleri koruyan kalsiyum ve enerji dönüşümünü sağlayan B12 vitamini açısından zengindir.
Pastörize edilmemiş, taze günlük süt en iyi sonucu verir.
Kadın - Aile
Kızılcık şerbeti nasıl yapılır? Sezonu açılıyor: Sadece 1 kg yeter! Salça gibi mayhoş tadı böyle olur!
Kadın - Aile
Saç boyası nasıl akıtılır? Tam olarak zamanında müdahale için bunu yapın, büyük ilgi görüyor