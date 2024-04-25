  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

THY, tüm zamanların rekorunu kırdı

İstakozun karargahı CHP! Rakı eşliğinde kalamar yediler CHP’li başkandan şatafatlı sofra

Tehdit altındayız! Anket açıklaması: Savaşın ardından psikolojileri bozulmuş... İsrail endişeli!

ABD'de 'Gazze'de bebekler katlediliyor' diyen profesöre ters kelepçe

İsrail vahşeti kan dondurmuştu! BM'den toplu mezarlara ilişkin önemli mesaj

Pentagon itiraf etti: Ukrayna'nın ATACMS füzeleriyle Kırım'a saldıracak... Şaşırtan çıkış

Protesto gösterisi: İsrailli esirlerin yakınları Netanyahu’ya soğuk duş...

İşte CHP'nin özendiği Batı'nın kirli yüzü! ABD'de katliama karşı çıkan üniversite öğrencilerine joplu gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyareti... Beyaz Saray'dan ilişkin açıklama

İsrail'e Refah uyarısı! 'Gerginliği tırmandırmayın'
Kadın - Aile Evde doğal diş macunu yapımı: Onu kimse bilmiyor! Güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor...
Kadın - Aile

Evde doğal diş macunu yapımı: Onu kimse bilmiyor! Güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor...

Yeniakit Publisher
2024-04-25 20:27:00 - 2024-04-26 08:09:02
Evde doğal diş macunu yapımı: Onu kimse bilmiyor! Güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor...

Diş macunundaki kimyasallardan korunmak isteyenler, sadece iki malzemeyle pratik ve doğal diş macunu yapımı! Etkisiyle hayrete düşürecek.

Evde doğal diş macunu yapımı:

Özellikle çocukların diş fırçalama alışkanlıkları edinmesine yardımcı olması için renkli ve tatları hoş alan fakat içerdiği yoğun kimyasallar sayesinde pekte sağlıklı olmayan diş macunlarını kullanmak yerine evde kendi diş macunu mu kendim yaptım ve sizlerle paylaşmak istedim umarım beğenirsiniz. Bu gibi tariflerimi paylaştığım Evde Yap isimli youtube kanalım ın linkini aşağıda paylaştım.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 yemek kaşığı karbonat
10 damla limon yağı

Hazırlanışı:
Hindistan cevizi yağını benmari usulü eritin ardından karbonatı ve limon yağını ekleyin ( limon yağı yerine başka aromatik yağ da olur) bir kapta doldurduktan sonra 10 dk dolapta dondurup kullanabilirsiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ada çayı nasıl demlenir? Ada çayı tarifi... Adaçayı ne işe yarar, farkı ne?
Ada çayı nasıl demlenir? Ada çayı tarifi... Adaçayı ne işe yarar, farkı ne?

Kadın - Aile

Ada çayı nasıl demlenir? Ada çayı tarifi... Adaçayı ne işe yarar, farkı ne?

İçiniz rahat olsun... Meğer çamaşır suyundan bile daha iyi, hemen durduracak... Herkesin yargısı yok olacak
İçiniz rahat olsun... Meğer çamaşır suyundan bile daha iyi, hemen durduracak... Herkesin yargısı yok olacak

Kadın - Aile

İçiniz rahat olsun... Meğer çamaşır suyundan bile daha iyi, hemen durduracak... Herkesin yargısı yok olacak

Soğan kürü (İbrahim Saraçoğlu)! Daha önce hiç benzerine rastlanmadı
Soğan kürü (İbrahim Saraçoğlu)! Daha önce hiç benzerine rastlanmadı

Kadın - Aile

Soğan kürü (İbrahim Saraçoğlu)! Daha önce hiç benzerine rastlanmadı

Yoğurt otu: En mükemmel benim diyen ot... Bir diğer adı yapışkan otu nasıl kullanılır?
Yoğurt otu: En mükemmel benim diyen ot... Bir diğer adı yapışkan otu nasıl kullanılır?

Kadın - Aile

Yoğurt otu: En mükemmel benim diyen ot... Bir diğer adı yapışkan otu nasıl kullanılır?

Sakın atmayın! Yaz içeceği yapın hafızayı güçlendiriyor!
Sakın atmayın! Yaz içeceği yapın hafızayı güçlendiriyor!

Kadın - Aile

Sakın atmayın! Yaz içeceği yapın hafızayı güçlendiriyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23