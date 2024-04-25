Evde doğal diş macunu yapımı: Onu kimse bilmiyor! Güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor...

Evde doğal diş macunu yapımı:

Özellikle çocukların diş fırçalama alışkanlıkları edinmesine yardımcı olması için renkli ve tatları hoş alan fakat içerdiği yoğun kimyasallar sayesinde pekte sağlıklı olmayan diş macunlarını kullanmak yerine evde kendi diş macunu mu kendim yaptım ve sizlerle paylaşmak istedim umarım beğenirsiniz. Bu gibi tariflerimi paylaştığım Evde Yap isimli youtube kanalım ın linkini aşağıda paylaştım.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı karbonat

10 damla limon yağı

Hazırlanışı:

Hindistan cevizi yağını benmari usulü eritin ardından karbonatı ve limon yağını ekleyin ( limon yağı yerine başka aromatik yağ da olur) bir kapta doldurduktan sonra 10 dk dolapta dondurup kullanabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO