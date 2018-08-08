Evde deodorant nasıl yapılır?
Kimyasalların zararlı etkisinden kurtulmak için deodorantınızı evde kendiniz yapabilirsiniz. İşte ev yapımı deodorant için yapmanız gerekenler…08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:45
MALZEMELER
1/3 bardak mısır nişastası
1/3 bardak kabartma tozu
10 damla lavanta esanslı yağ, okaliptüs yağı, veya çay çiçeği yağı. Bunların hepsi antibakteriyeldir.
10 damla nane veya sandal ağacı esanslı yağ (bu miktar kadınlar içindir, erkekler 20 damla ilave edebilir.)
3 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
2 yemek kaşığı E vitamini yağı (isteğe bağlı)
NASIL YAPILIR?
Bütün malzemeleri, yoğun bir macun elde edene kadar bir kase içine koyun ve karıştırın. Elde ettiğiniz ürünü boş bir krem kutusuna koyun ve günlük olarak kullanın. Aşırı kullanımı rahatsızlık verebilir.
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