Evde deodorant nasıl yapılır?

MALZEMELER

1/3 bardak mısır nişastası

1/3 bardak kabartma tozu

10 damla lavanta esanslı yağ, okaliptüs yağı, veya çay çiçeği yağı. Bunların hepsi antibakteriyeldir.

10 damla nane veya sandal ağacı esanslı yağ (bu miktar kadınlar içindir, erkekler 20 damla ilave edebilir.)

3 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

2 yemek kaşığı E vitamini yağı (isteğe bağlı)

NASIL YAPILIR?

Bütün malzemeleri, yoğun bir macun elde edene kadar bir kase içine koyun ve karıştırın. Elde ettiğiniz ürünü boş bir krem kutusuna koyun ve günlük olarak kullanın. Aşırı kullanımı rahatsızlık verebilir.