Evde çocuklar da çalışıyorsa onlar da kurban keser mi? Çalışanlara kurban düşer mi?

Kurban bayramında yerine getirilen kurban ibadeti diğer ibadetlerden farklı olarak bir yönü ile de müminin mali olanakları ile ilgilidir. Bu sebeple kimlere kurban düşer yani kimler kurban kesmekle mükellef kılınmışlardır sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bir ailede çocuklar çalışıyorsa çocukların ayrıca kurban kesmesi gerekir mi?

Evde çocuklar da çalışıyorsa onlar da kurban keser mi?

İbadetlerde sorumluluk ve bu sorumluluğun bir neticesi olan ceza ve mükâfat da bireyseldir. İslam dininde aile fertleri arasında mal ayrılığı esası vardır. Bir aile içinde karı, koca ve çocuklardan her birinin malı ayrı ayrı belirlenmişse kendilerine aittir.

Bu itibarla aile fertlerinden karı, koca ve yetişkin çocuklardan kimin borcu ve temel ihtiyaçları dışında 80.18 gr. (20 miskal altını veya bu miktar altın değerinde parası veya nâmî (artıcı) olmasa bile nisaba ulaşan fazla malı ve eşyası varsa, o kimse zengin sayılır. Bu şartlara göre aile fertlerinden dinen zengin sayılan her biri, fıtır sadakası vermekle mükellef oldukları gibi, kurban bayramındada Hanefîlere göre kurban kesmekle yükümlüdürler (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-454).

Şâfiî mezhebine göre ise aile için bir kurban kesmek sünnet-i kifâyedir. Dolayısıyla aileden birisinin kurban kesmesi ile hepsi için sünnet yerine gelmiş olur (Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 384; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 377). Bu görüş asgarî derecede nisâba sahip olan aileler için daha uygundur.

Ailede kurbanı kim keser?

İslamiyet'te ibadet bireyseldir. İbadetten sorumluluk, ceza ve mükafat da bireyseldir. Bu durumda bir ailede karı-koca ve çocukların her birinin ayrı ayrı kurban kesme mükellefiyetini doğuracak şartları taşımaları halinde her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir. Kurban ibadetinin yükümlülüğü de bireysel olduğu için her bir mümin kendi durumunu tespit edip ona göre hareket etmekle yükümlüdür.