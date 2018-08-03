Evde çocuğunuz için yapabileceğiniz atıştırmalıklar

Uzman Diyetisyen Olcay Barış, çocuklarınız için evde yapabileceğiniz pratik atıştırmalık tariflerini şöyle sıraladı:

TARÇINLI ELMA CİPSİ

Bir elmanın kabuğunu soyup enine kesin ve ısısı 150 derecelik fırında yağlı kâğıt üzerinde 20 dakika ısıtın ve tarçın ilave edin.

MUZLU BALLI SÜT

1 tane yerli muzu blender’dan geçirin, ardından 1 bardak süte 1 tatlı kaşığı balla beraber ekleyin. Karıştırın.

HİNDİSTANCEVİZLİ YULAFLI KURU MEYVE TOPLARI

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 2 adet kuru hurma, 2 adet kuru kayısı ve 10 adet çiğ fındığı blender’dan geçirip 1 yemek kaşığı süt koyun ve minik minik yuvarlayın. Ardından Hindistan cevizi ile süsleyin.

MEYVELİ İRMİKLİ MUHALLEBİ

1 su bardağı süte 1 yemek kaşığı irmik ilave ederek tencerede ısıtın. 2 tane kuru inciri ince ince dilimleyerek ekleyin.

PEYNİRLİ MAYDANOZLU KREP

1 fincan tam buğday unu, 1 fincan süt, 1 adet yumurta ile 2 dilim peynir ve isteğe göre maydanozu karıştırın. Önceden ısıtılmış teflon tavaya, tava yapışmayacak kadar yağ ekleyin ve karışımı tavaya dökün

KEÇİBOYNUZLU KEK

3 yumurta, 50 gr pekmez ve 50 gr balı mikserle karıştırın, üzerine 50 ml süt ve 50 ml yağ ekleyin. 120 gr un, yarım paket kabartma tozu ve 45 gr öğütülmüş keçiboynuzunu ekleyin. 170 derecelik fırında yarım saat pişirin.

PANCAKE

1 çay bardağı süt, 1 yumurta, 1 tatlı kaşığı toz şekeri çırpma teliyle karıştırın, 1 çay bardağı unu ekleyip tekrar karıştırın. Kepçe ile önceden ısınmış tavaya dökün

Çocukların en sevdiği yiyeceklerden biri olan jelibonlar, etrafa büyük tehlike saçıyor! İşte zararı...

İçerisinde sığır jelatini bulunduran jelibonlar, aşırı miktarda şeker bulundurmasıyla kansere davetiye çıkartıyor. Katkı maddelerinin yoğunlukta olduğu bu yumuşak şekerler, insan sağlığını ciddi bir şekilde riske atıyor.

Dolayısıyla dışarıda satılan ve bize de masummuş gibi gelen jelibonları çocuklara vermek yerine evde hazırladığınız sağlıklı atıştırmalıkları verebilirsiniz...

1- Mide kanserine neden olur.

2- Organların işlevini alt üst eder.

3- Dişlerin çürümesini hızlandırır.

4- Erkek çocuklarında hormon bozukluğuna neden olur.

5- Diyabeti tetikler.

6- İçerisindeki katkı maddeleri çocukların zehirlenmesine neden olabilir.