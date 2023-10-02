Evde cilt sıkılaştırma nasıl yapılır? Doğal çözüm önerileri: yüzüne bakmıyor diyenlere inat! Devam edin

Her zaman vurgulamaya devam ettiğimiz gibi, mutfağınızdaki bileşenler tüm cilt problemleriniz için harika çözümler sağlar. Cilt sıkılaştırma için mükemmel sonuçlar veren 4 doğal çözüm önereceğiz. Doğal ev ilaçlarından faydalanmak için bunları günlük rutininize ekleyin!

Evde Cildi Sıkılaştıran Doğal Çözümler Neler?

Yumurta Akı ve Bal Maskesi!

Balla karıştırılmış yumurta akı oldukça ölümcül bir kombinasyondur. Bu maskeyi haftada en az 2 kez yüzünüze uygulayarak cildinizin protein ve vitamin ihtiyacını karşılayın . 2 kaşık balı 1 yumurta akı ile karıştırarak yüzünüze ve boynunuza uygulayın. 15 dakika sonra ılık suyla durulayın.

Çekilmiş Kahve İle Ovma!

Neşenizi duyabiliyoruz. Evet, kahve harika bir cilt sıkılaştırıcı maddedir. Kafein, yağı ortadan kaldırarak cildinizi yumuşak, sıkılaştırır ve derinlemesine nemlendirir. İhtiyacınız olan tek şey bir fincan çekilmiş kahve, ½ çay kaşığı tarçın ve 3 yemek kaşığı hafif ısıtılmış zeytinyağı. Malzemeleri homojen bir hale gelinceye kadar iyice karıştırarak yüzünüzü ve dekolte bölgenize yukarı doğru dairesel hareketlerle nazikçe sürün. Kahve maskesini haftada bir kez uyguladığınızda farkı yakından hissedeceksiniz.

Aloe Vera Maskesi!

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aloe Vera cildinizde harika sonuçlar ortaya çıkarır. Yaşlanma karşıtı mükemmel bir üründür ve cildinizi sıkılaştırmaya, korumaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Cildinizin sarkmasını önlemek istiyorsanız , bu rutine yirmili yaşlarınızın başlarında başlayın. Yüzünüze bol miktarda taze aloe vera jeli uygulayın ve durulamadan önce 10 dakika bekletin. En iyi sonuçlar için haftada 2-3 kez yapın!

Yoğurt, Fuller’ın Dünyası ve Gül Suyu!

Bu kombinasyonun ne kadar harika sonuçlar verdiğini denedikten sonra göreceksiniz. Fuller’ın yoğurtla karıştırılmış toprağı, cilt sıkılaştırma ve canlandırma için mükemmeldir. Bu malzemeleri 1: 1: 3 oranında karıştırarak yüzünüze ve boynunuza eşit olarak uygulayın. Kurumasını bekleyin daha sonrta durulayın. Gül suyu lekelerinizle savaşırken yoğurt cildinizi yumuşatır. Bu maske sizce de muhteşem değil mi?

Doğal Yollarla Cildi Sıkılaştıran 5’li

Doğal yollarla ciltte sıkılaşma ve toparlama sağlamak için alınması gereken 5′li:

Kalsiyum;

Sağlıklı bir cilt ve özellikle kadınlarda osteoporozu engellemek için çok ögereklidir. Kalsiyum; tüm süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, tahıl ürünleri ile somon ve sardalya gibi balıklarda bol miktarda bulunur.

Selenyum;

Cildin genç ve diri görünümünü korumasına yardımcı olur. Yumurta, soğan, sarımsak ve ton balığında bulunur.

Çinko;

Cilt sağlığı ve elastikiyetini korumak için önemlidir. İstiridye, afrodizyak özelliklerinin yanı sıra çinko bakımından en zengin besin kaynağıdır. Kırmızı ve beyaz et de iyi bir kaynak olarak eklenebilir. Çinkonun en temel kaynağı hayvan proteinidir. Bu nedenle vejeteryanların fındık, fasulye, tam buğday ürünleri ve kahvaltı gevreklerini daha fazla tüketmeleri gerekmektedir.

Demir;

Cildin rengini ve tonunu güzelleştirmek için gereklidir. Yumurta sarısı, ciğer, kırmızı et, yeşil yapraklı sebzeler, tam buğday ürünleri ve balıklar demir ihtiyacının karşılanması açısından tüketilmesi gereken besinlerdir.

Silikon;

Harika bir cilt için gereklidir. İşlenmemiş kahvaltı gevrekleri, elma, badem, kuru üzüm, tahıl ürünleri ve bal da bol miktarda bulunur.