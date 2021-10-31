Evde çikolata nasıl yapılır?
Ev yapımı çikolata tariflerini uygulayarak siz de sağlıklı çikolatalar yapabilirsiniz.
Ev yapımı çikolata tariflerini uygulayarak siz de sağlıklı çikolatalar yapabilirsiniz.
Malzemeler
- 1 litre süt
- 3 yemek kaşığı kakao
- 1 yumurta
- 2 kahve fincanı toz şeker
- 1 kahve fincanı un
- 2 kahve fincanı nişasta
- Yarım paket margarin (125g)
Yapılışı
Margarin bir tavada eritilir ve bütün malzemeler güzelce karıştırılır. Karışım bir tencereye alınıp 15 dakika karıştırılarak pişirilir. Kavanozlara konulup soğutulur. Afiyet olsun.