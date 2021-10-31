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Kadın - Aile Evde çikolata nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Evde çikolata nasıl yapılır?

Ev yapımı çikolata tariflerini uygulayarak siz de sağlıklı çikolatalar yapabilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 21:17:00 -
Evde çikolata nasıl yapılır?

Ev yapımı çikolata tariflerini uygulayarak siz de sağlıklı çikolatalar yapabilirsiniz.

Malzemeler

  • 1 litre süt
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 1 yumurta
  • 2 kahve fincanı toz şeker
  • 1 kahve fincanı un
  • 2 kahve fincanı nişasta
  • Yarım paket margarin (125g)

Yapılışı

Margarin bir tavada eritilir ve bütün malzemeler güzelce karıştırılır. Karışım bir tencereye alınıp 15 dakika karıştırılarak pişirilir. Kavanozlara konulup soğutulur. Afiyet olsun.

 

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