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Kadın - Aile Evde Çiğ Köfte nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Evde Çiğ Köfte nasıl yapılır?

Sofraların vazgeçilmez ara lezzetlerinden Etsiz Çiğ Köfte tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 21:55:00 - 2021-10-25 21:58:36
Evde Çiğ Köfte nasıl yapılır?

Sofraların vazgeçilmez ara lezzetlerinden Etsiz Çiğ Köfte tarifi.

Malzemeler

  • 3 diş sarımsak
  • 2 su bardağı sıcak su
  • 3 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı pul biber
  • 2 yemek kaşığı isot
  • 2 kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı kırmızı toz biber
  • 4,5 su bardağı köftelik ince bulgur
  • 1 çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı
  • Yarım çay bardağı nar ekşisi
  • 2 yemek kaşığı sumak
  • 1,5 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Yoğururken; Birkaç kalıp buz- 1 domates rendesi

Yapılışı

Bulgurun üzerine 2 su bardağı sıcak su ekleyip 5-10 dakika kadar bekletin. Soğanı ve sarımsağı rendeleyin, suyunu sıkın ve bulgurun üzerine ekleyin. Sonrasında tüm malzemeleri ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Yoğurma esnasında birkaç kalıp buz ve domates rendesi ilave ederek bu şekilde yoğurmaya devam edin. Tüm malzemeler bütünleşip yumuşak bir kıvam elde edene kadar yoğurun. Parçalara koparılıp parmaklarla sıkılarak şekil verilir. Marul yaprakları, taze nane ve limon dilimleri ile servis edilir. Afiyet olsun.

 

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İskender evde nasıl yapılır?

 
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