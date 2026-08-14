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Kadın - Aile Evde çekirdekten hurma ağacı çimlendirme herkesi hayrete düşürdü: 3 gün verin süreci hızlansın...
Kadın - Aile

Evde çekirdekten hurma ağacı çimlendirme herkesi hayrete düşürdü: 3 gün verin süreci hızlansın...

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Evde çekirdekten hurma ağacı çimlendirme herkesi hayrete düşürdü: 3 gün verin süreci hızlansın...

Hurma Ağacı sıcak havalara uygun bitkidir. Ancak Bitkinin istekleri karşılandığı doğrultusunda evimizde yetiştirebiliriz. Hurma ağacını evde yetiştirebilir ve güzel bir salon bitkisi olur. Hurma çekirdeğini çimlendirmek istiyorsanız, 2-3 gün ılık suda bekletmek sert kabuğun yumuşamasını ve çimlenme sürecinin hızlanmasını sağlar.

Çekirdekten kolayca hurma ağacı yetiştirebiliriz. Hurma çekirdeği kuruyana kadar sıcak suda bekletin çimlenmesini sağlayın. Suyun sürüklendiğini basit yolunu bulmak için şiştiğini görmektir.

Hurma tohumlarını en az 3 gün boyunca bir bardak suyun içerisinde bekletin.

Hurma çekirdeği şiştikten sonra kabın içine ıslak talaşın içine koyun ve talaş nemli kalsın. 1 ay sonra hurma ağacı filiz verecektir ve bitki 10 cm olunca kum karıştırılarak torf içine alıp yetiştirmeye devam edin.

Sonra uygun bir saksıya tohumları ekin.

Tohum Filizlendikten Sonra!

Hurma filizlendikten sonra toprakta yeşil sivri bir şekilde çıkar diğer tohumlar gibi iki yapraklı değil yuvarlak ve ortası sivridir.

Filizlenmiş hurmalar yazın haftada 1 kere sulanır.
Hurma ağacı 5 yaşına gelene kadar her sene saksıyı genişletmeniz gerekir. 5 Seneden sonra saksıyı 3 senede bir değiştirin.

Hurma ağacını güneş ışığından koruyun ve çok karanlık yerde de tutmayın. Etrafında bol ışık almalıdır.

Hurma bitkisini suladığınız su çok sıcak olmayacak soğukta olmayacak oda sıcaklığında dinlendirilmiş olacak.

Kışın su durumuna göre bir bardak su verilir.

Bazen hurmalar susuzluğa alıştırılır.

Hurmalar geç gelişir ve bu yüzden neden gelişmiyor diye umutsuzlanmayın. Hurma haziranda dışarı çıkarılır ekimde içeri alınır.

Not: 15-20 gün içerisinde çimlenir bazıları ise sonradan çimlenir.

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