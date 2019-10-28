Katkı malzemelerinin ve kimyasalların arttığı şu dönemde, içeriğini bildiğiniz bir deterjan kullanmak en doğru seçenek olacaktır. Peki ama evde deterjan nasıl yapılır? Evdeki malzemlerle çamaşır deterjanı yapılır mı? Evde çamaşır deterjanı yapımı malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Katkı malzemeleri kullanmak artık herkes tarafından kabul gören bir durum haline geldi. ÜStelik fazla kimyasal kullanmak, fazla temizlik anlamına gelmediği gibi, fazlasıyla insana zarar da veriyor.

Çamaşırlarınızı neyle yıkadığımızı çoğumuz bilmiyoruz. O yüzden içeriğini bildiğimiz malzemeler en azından daha güvenli gelebilir. Özellikle evde alerjik rahatsızlıkları olan bir birey varsa..

Ev yapımı deterjanın malzemeleri

2 çay bardağı sabun tozu

2 çay bardağı çamaşır sodası

2 yemek kaşığı karbonat

dilediğiniz bir doğal yağ çeşidi (argan, zeytinyağı, nane, lavanta)

Aslında evlerimizde deterjan yapmak bu kadar basit. Bu malzemelerin karışımı sonucu, içeriğini bildiğiniz bir çamaşır deterjanı elde etmiş oluyorsunuz.

Çamaşır sodası ve sabun tozu kıyafetlerin temizlenmesi için yeterli güce sahiptir. Yağlar ise hoş koku ve çamaşırlarınızın yumuşaklığına etki edecektir.

Denediğinizde hem ekonomik hem de daha zararsız olan bu deterjana bayılacaksınız.