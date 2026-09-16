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Dünya Evde bulduğu bisküvi kutusundan servet çıktı
Dünya

Evde bulduğu bisküvi kutusundan servet çıktı

Yeniakit Publisher
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Evde bulduğu bisküvi kutusundan servet çıktı

İngiltere’de eşinin vefatının ardından evini boşaltan dul bir kadın, eski bir bisküvi kutusunda 113 bin sterlinden fazla değere sahip altın sikkeler buldu.

İngiltere’de eşinin vefatının ardından evini boşaltan dul bir kadın, eski bir bisküvi kutusunda 113 bin sterlinden fazla değere sahip altın sikkeler buldu.

Kutunun yıllardır evde saklandığı belirtilirken, kadının tesadüfen ortaya çıkardığı altınların toplam değerinin 113 bin sterlini aştığı öğrenildi.

Kadının merhum eşinin, 1970'lerdeki ekonomik durgunluk döneminde altın biriktirdiği ve bu yatırımdan hiç kimseye bahsetmediği ortaya çıktı.

Elli yıl boyunca saklanan kutunun içinden, 41 adet Güney Afrika altın krugerrand sikkesi ve 21 adet altın sovereign çıktı.

 

Açık artırmada krugerrandlar 100 bin sterline, İngiliz sovereignleri ise 13 bin sterline alıcı buldu.

Penzance'daki Lay's Auctioneers'dan müzayedeci David Lay, kadının evinde eşyaları incelediği sırada atölyede oldukça ağır bir bisküvi kutusu fark ettiğini belirtti.

Kutuyu inceleyen uzmanlar, gümüş sikkelerin altında özel ambalajlarında saklanan ve orijinal faturalarıyla birlikte duran altınları keşfetti.

Yatırımcının 1975 yılında her bir sikke için 70 ila 80 sterlin arasında ödeme yaptığı, dönemin yüksek enflasyonu ve borsa kaygıları nedeniyle altını güvenli liman olarak tercih ettiği kaydedildi.

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