Evde bebek pudrası nasıl yapılır?
Sadece bebeklerde olmayıp birçok alanda kullanılabilen bebek pudrasını siz de evinizde kendiniz yapabilirsiniz.19 Temmuz 2018 Perşembe 09:23
MALZEMELER:
- 1/2 fincan organik mısır nişastası
- 3 damla lavanta yağı
- 1/2 fincan organik ararot nişastası
- 3 damla sardunya yağı
HAZIRLANIŞI:
Yukarıda bahsedilen malzemeleri temiz ve geniş bir kabın içinde karıştırın. Karıştırma işlemi bittikten sonra karışımın kurumasını bekleyin. Daha sonra delikli bir şişeye karışımı dökerek bebek pudrasını hazır hale getirin.
NOT: Alerji riskine karşılık doktor onayı almadan uygulamayınız.
Yasemin.com'dan alınmıştır.
YORUM YAZ