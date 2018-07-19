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Evde bebek pudrası nasıl yapılır?

Sadece bebeklerde olmayıp birçok alanda kullanılabilen bebek pudrasını siz de evinizde kendiniz yapabilirsiniz.

19 Temmuz 2018 Perşembe 09:23
Evde bebek pudrası nasıl yapılır?

MALZEMELER:

- 1/2 fincan organik mısır nişastası

- 3 damla lavanta yağı

- 1/2 fincan organik ararot nişastası

- 3 damla sardunya yağı

HAZIRLANIŞI:

Yukarıda bahsedilen malzemeleri temiz ve geniş bir kabın içinde karıştırın. Karıştırma işlemi bittikten sonra karışımın kurumasını bekleyin. Daha sonra delikli bir şişeye karışımı dökerek bebek pudrasını hazır hale getirin.

NOT: Alerji riskine karşılık doktor onayı almadan uygulamayınız.

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 09:23
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