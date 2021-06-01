Bakıma muhtaç bireyle için her ay engelli maaşı ödemesi yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı söz konusu maaşı illere göre bir takvimle hesaplara yatırılıyor. Haziran ayıyla birlikte engelli maaşı alanlar ayın kaçında ödemelerin yapılacağını araştırıyor. Haziran ayı evde bakım maaşı yatırıldı mı?

Evde bakım yardımı ödemeleri yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller?

Evde bakım maaşı illere göre bir sıralamayla ödeniyor. Evde bakım aylığı her ayın 15’i ile 31’i arasında ödeniyor. 15 Haziran itibariyle maaşlar yatırılmaya başlanacak. Maaşın ödenip ödenmediğini e devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz. Ayrıca maaşı Ziraat Bankası’ndan çekiyorsanız; SMS ile sorgulama yapabilirsiniz.

E DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

SMS ile evde bakım maaşı sorgula nasıl yapılır?

Ziraat Katılım Bankası aracılığı maaşlarını alanlar kısa mesajla sorgulama yapabilir. Telefonunuzun mesaj bölümüne büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'e sms gönderin. SMS sorgulama için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti alacaktır.