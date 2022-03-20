Evde bakım yardımı desteği yattı mı? Evde bakım yardımı ne kadar? Mart ayı evde bakım parası sorgulama!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 260 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdıklarını bildirdi. Bakan Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylere aileleri yanında destek verilmesinin öncelikli hedeflerden olduğunu vurguladı.

Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşları desteklediklerini ifade eden Yanık, bakanlığın engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerini Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştirdiklerini aktardı.

Evde bakım yardımı ne kadar?

Bakan Yanık, şunları kaydetti: "Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşa 2 bin 354 lira evde bakım yardımı veriyoruz. Bu kapsamda bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 260 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

Evde bakım yardımı nedir?

Evde bakım yardımı her ne isim altında olursa olsun her çeşit gelirler toplamı esas alınmak yoluyla, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir miktarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

Evde bakım yardımı alma şartı ne?

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az yüzde 50 ve “Ağır engelli” İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

Evde bakım maaşı kimler alır?

Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.