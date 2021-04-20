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Aktüel Evde bakım ve engelli aylıklarında rapor süresi uzatıldı
Aktüel

Evde bakım ve engelli aylıklarında rapor süresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, süreli engelli raporlarının süresinin uzatıldığını açıkladı. 1 Eylül 2021'e kadar geçerli sayılarak, evde bakım yardımı ve engelli aylıklarının rapor süresi uzatmaya gerek olmadan bu tarihe kadar alınabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 11:44:00 -
Evde bakım ve engelli aylıklarında rapor süresi uzatıldı

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmalarını sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından yararlananların, süreli engelli sağlık kurulu raporlarını, rapor geçerlilik süresi bittikçe yenilemeleri gerektiğini hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Ancak artan Kovid-19 vaka sayıları ve sağlık hizmet sunucularındaki yoğunluk nedeniyle engellilerimize sunduğumuz hizmetlerde bir aksama yaşanmaması için süresi 1 Ocak 2020'den itibaren sonlanmış, sonlanacak ya da yenilenmemiş süreli engelli raporları 1 Eylül 2021'e kadar geçerli olacaktır. Evde bakım yardımı alan yaklaşık 535 bin ve engelli aylığı alan yaklaşık 800 bin kişiye ödemeleri, rapor sürelerini uzatmadan 1 Eylül 2021'e kadar yapılmaya devam edecektir.”

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