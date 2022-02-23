Evde bakım şubat maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım aylığı hesaba yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere evde bakım maaşı yardımında bulunuyor. Evde bakıma muhtaç kimsesi olan vatandaşlar, gerekli şartları sağlaması durumunda evde bakım maaşı ödemesinden yararlanabiliyor. Peki evde bakım maaşları hangi illerde yattı, haziran ayı evde bakım maaşları bayram öncesi tüm illerde yatacak mı, bugün itibariyle hangi illerde evde bakım maaşları yattı?

Bakan Yanık, yaptığı açıklamada, engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan vatandaşlar ve bakımını üstlendiği için çalışamayanların desteklendiğini hatırlattı.

Evde bakım aylığı hesaplara yattı mı?

Engellilere yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini belirten Yanık, ailelerinin yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını ifade etti. Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen yaklaşık 535 bin vatandaşa Evde Bakım Yardımı verdiklerini, bu yıl ocak-temmuz dönemi için evde bakım yardımının 1798 liradan 2 bin 354 liraya çıkarıldığını aktaran Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 256 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

18 Şubat Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi

1- Tokat

2- Diyarbakır

3- Osmaniye

4- Çanakkale

5- Edirne

6- Giresun

7- Afyonkarahisar

8- Ordu

9- Bolu

10- Kırıkkale

11- Ankara

12- Konya

13- Manisa

14- İstanbul

15- Kocaeli

16- Siirt

17- Niğde

18- Şanlıurfa

19- Bilecik

20- Balıkesir

21- Antalya

22- Mersin

23- Samsun

24- Hatay

25- Sakarya

26- Uşak

27- Adıyaman

28- Aksaray

29- Bursa

30- Adana

31- İzmir

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN