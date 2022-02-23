Evde bakım şubat maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım aylığı hesaba yattı mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakıma muhtaç engelli, hasta ve yaşlı kişilerin yakınlarına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bakım aylığı ödeniyor. Peki, evde bakım aylığı maaşı ne kadar oldu? Evde bakım aylığı nedir? Evde bakım maaşı yatan iller neresi? İşte evde bakım aylığı maaşı ve bakım maaşı yatan illerin listesi...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere evde bakım maaşı yardımında bulunuyor. Evde bakıma muhtaç kimsesi olan vatandaşlar, gerekli şartları sağlaması durumunda evde bakım maaşı ödemesinden yararlanabiliyor. Peki evde bakım maaşları hangi illerde yattı, haziran ayı evde bakım maaşları bayram öncesi tüm illerde yatacak mı, bugün itibariyle hangi illerde evde bakım maaşları yattı?
Bakan Yanık, yaptığı açıklamada, engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan vatandaşlar ve bakımını üstlendiği için çalışamayanların desteklendiğini hatırlattı.
Evde bakım aylığı hesaplara yattı mı?
Engellilere yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini belirten Yanık, ailelerinin yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını ifade etti. Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen yaklaşık 535 bin vatandaşa Evde Bakım Yardımı verdiklerini, bu yıl ocak-temmuz dönemi için evde bakım yardımının 1798 liradan 2 bin 354 liraya çıkarıldığını aktaran Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 256 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
18 Şubat Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi
1- Tokat
2- Diyarbakır
3- Osmaniye
4- Çanakkale
5- Edirne
6- Giresun
7- Afyonkarahisar
8- Ordu
9- Bolu
10- Kırıkkale
11- Ankara
12- Konya
13- Manisa
14- İstanbul
15- Kocaeli
16- Siirt
17- Niğde
18- Şanlıurfa
19- Bilecik
20- Balıkesir
21- Antalya
22- Mersin
23- Samsun
24- Hatay
25- Sakarya
26- Uşak
27- Adıyaman
28- Aksaray
29- Bursa
30- Adana
31- İzmir
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