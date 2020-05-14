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Ekonomi

Evde bakım parası yattı mı? Evde bakım parası yatan iller 14 Mayıs

Evde bakım parası ne zaman yatar? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç engellilerin yakınlarına her ay maaş ödemesi yapıyor. Evde bakım parası alanlar "Evde bakım maaşı yattı mı?" , Hangi illerde evde bakım parası yattı?" , "Evde bakım parası ne zaman yatar?" , “Evde bakım parası sorgula” konularını araştırıyor. İşte, Evde bakım parası yatan iller 14 Mayıs.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:01:00 -
Evde bakım parası yattı mı? Evde bakım parası yatan iller 14 Mayıs

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakıma muhtaç engellilerin yakınlarına maaş ödüyor. Peki, 14 Mayıs evde bakım parası yattı mı?

Evde bakım parasın nasıl sorgulanır?

Maaşların yatıp yatmadığını SMS ile öğrenmeniz mümkün. Evde bakım parasını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

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Evde bakım parası yattı mı? Evde bakım parası yatan iller 14 Mayıs

Pek çok kişi internette “Evde bakım parası yattı mı?” , “Evde bakım parası ne zaman yatar?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Evde bakım parası her ayın 15’inde hesaplara geçmeye başlıyor. 

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